Carlos Marinelli participa do Health Innova Investors Summit 2024

Diretor da Atlântica Hospitais e da Meu Doutor Novamed aborda o futuro da saúde e a importância do setor – Carlos Marinelli, diretor-geral da Atlântica Hospitais e Participações e da rede de clínicas Meu Doutor Novamed – do Grupo Bradesco Seguros –, está entre os participantes do Health Innova Investors Summit 2024, que será realizado no dia 20 de março, em São Paulo, e que é promovido pelo Health Innova Hub. Marinelli é um dos convidados do painel de abertura, às 9h, com o tema “Liderando o Futuro da Saúde”.

“O setor da Saúde vem passando por importantes transformações nos últimos anos. Ao mirar o futuro e a sustentabilidade do segmento, é necessário ampliar o debate sobre a sinergia entre atendimento humanizado e tecnologia, junto ao trabalho de aprimoramento da gestão de saúde. Fóruns como o Health Innova Investors Summit representam uma grande oportunidade de promover uma visão compartilhada sobre as questões fundamentais para o desenvolvimento do setor”, diz Carlos Marinelli.

O painel, com duração de 80 minutos, terá também as presenças de Romeu Cortes Domingues, Co-chairman na Dasa; Francisco Ballestrin, Presidente do SINDHOSP e Sérgio Mena Barreto, CEO da Abrafarma, com moderação de Marcelo Lorencin, CEO e fundador da Shift. O evento vai reunir também os principais investidores de inovação em saúde, do Brasil, desde Investidores-Anjo, VCs, Private-Equity, Corporates e Líderes Inovadores em Saúde.

