Resolve Assist é a nova empresa do grupo de investidores da EZZE

Operação independente será 100% digital e oferecerá assistência 24 horas com foco na experiência do cliente – Alinhada à sua estratégia de negócios, especialmente no mercado de massificados, a EZZE Seguros passa a contar com os serviços da Resolve Assist, empresa independente, criada pelo grupo de investidores da EZZE. Focada no cliente, na qualidade da prestação de serviços, na relação de parceria com a rede de prestadores e na experiência dos assegurados, a Resolve Assist atuará inicialmente com as demandas do Seguro Automóvel e em todas as linhas de serviços e assistências.

Com o apoio do time da EZZE, o projeto é liderado pela executiva Marusia Gomez, que possui mais de 25 anos de atuação no mercado de seguros e assistências 24 horas, tendo atuado como CEO de uma empresa multinacional no Brasil por 10 anos.

Segundo Marusia, todo treinamento dos operadores é voltado para o conceito de customer resolution, que mostra a capacidade do time em solucionar as demandas dos clientes. “Ou seja, como somos uma empresa de assistência totalmente digital. No momento que o cliente tiver um problema ou quiser falar com o operador, esse operador tem que ter o conceito e o ‘empoderamento’ para resolver a demanda e gerar encantamento ao cliente”.

A empresa já nasce com o propósito de ajudar, proativamente, as pessoas nas situações emergenciais, 24 horas por dia, reduzindo os seus riscos e melhorando as suas experiências. “Sou apaixonada pelo mercado de assistências e pelo seu potencial no mercado brasileiro. Além disso, quando um cliente tem uma experiência positiva no momento do atendimento de um dos serviços, estatisticamente, tem o percentual de renovar o seguro três vezes mais, assim como mais interesse de adquirir novos produtos de uma mesma seguradora. Assistência e Serviços devem ser experiências positivas do produto de seguro, tangibilizando a experiência e fidelizando o cliente”, diz a diretora geral da Resolve Assist, Marusia Gomez.

Conforme o CEO do Grupo EZZE, Richard Vinhosa, o mercado brasileiro de assistências é muito promissor, tem um faturamento anual estimado em R$ 3.4 Bilhões, mas encontra dificuldades com prestadores insatisfeitos com o modelo atual e seguradoras que enfrentam, muitas vezes, uma relação desgastada com seus clientes no que diz respeito ao atendimento adequado, especialmente em situações críticas e em horários de pico.

“Diante deste cenário, vimos uma oportunidade de levarmos a expertise do grupo de investidores da EZZE para essa nova operação, que será independente e dedicada a oferecer a melhor experiência diretamente aos nossos clientes”, destaca o executivo.