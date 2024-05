MetLife lança solução mais procurada por profissionais para proteção financeira em caso de afastamento do trabalho

A nova cobertura Diária por Incapacidade Temporária surge em resposta a uma demanda significativa do mercado por uma solução que ampare financeiramente os profissionais, em momentos de imprevisto – A MetLife, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, deixa o portfólio de coberturas dos Seguros de Vida Individual ainda mais completo com o lançamento da Diária por Incapacidade Temporária. Compreendendo a demanda crescente do mercado por coberturas com foco em proteção em vida e que vão além da cobertura tradicional, a DIT chega para preencher uma necessidade latente de proteger a renda de profissionais em caso de afastamento temporário por acidente ou doença, por meio do pagamento de diárias, caso ocorram situações de imprevisto que possam impactar a capacidade de gerar renda. O valor da indenização também pode ser utilizado para ajudar no custeio de tratamentos, garantindo uma melhor recuperação e tranquilidade financeira ao cliente. Com isso, a MetLife se torna a seguradora com o maior número de coberturas do mercado.

Atualmente uma grande parcela da população se preocupa com a possibilidade que aconteça algo inesperado que necessite se afastar de suas atividades profissionais, seja a atuação desses profissionais em regime CLT ou autônomo, o que pode prejudicar as finanças, a depender dos dias de afastamento. “Devido ao alto valor agregado, hoje, a Diária por Incapacidade Temporária é uma das soluções que têm mais aceitação no mercado de seguro de vida e era uma grande necessidade dos nossos canais de vendas. Seu principal diferencial está no pagamento de uma indenização para a pessoa física, que fica impossibilitada temporariamente de exercer suas atividades laborativas, como consequência de uma situação de saúde, ou por algum acidente; garantindo o pagamento diário de acordo com os dias de afastamento”, explica Jaime Neto, AVP de Produtos da MetLife Brasil.

De acordo com dados publicados pelo Ministério da Previdência Social, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registrou mais de 2,5 milhões de casos de trabalhadores afastados de suas funções por incapacidade temporária em 2023. “Estudar o mercado e entender as necessidades das pessoas, para ofertar produtos que façam sentido para elas faz parte do nosso objetivo. Por isso, a Diária por Incapacidade Temporária disponibilizada pela MetLife possui ofertas competitivas para diferentes perfis profissionais, o que a torna acessível para centenas de milhares de trabalhadores brasileiros, como médicos, advogados, arquitetos, fisioterapeutas, dentistas e muitas outras profissões.”, acrescenta o executivo.

Com opções para contratação com ou sem LER/DORT, diferentes períodos de franquia e diárias que atendem a todos os perfis de profissionais, a nova cobertura garante uma solução abrangente que se adapta às necessidades individuais de cada cliente, proporcionando segurança financeira para cobrir despesas essenciais do dia a dia.

“Nossa solução proporciona tranquilidade e segurança financeira em momentos de imprevistos, permitindo que os profissionais mantenham seu estilo de vida e foquem em sua recuperação sem preocupações adicionais, estamos muito otimistas com esse lançamento e confiantes que será muito bem recebido pelos nossos parceiros e corretores”, conclui Neto.

Com o lançamento da cobertura Diária por Incapacidade Temporária, a MetLife está mais uma vez demonstrando seu compromisso em oferecer soluções inovadoras e de alta qualidade para atender as necessidades em constante evolução no mercado de seguros de vida individual, para seus parceiros, corretores e clientes.

Jaime Neto, AVP de Produtos da MetLife Brasil.