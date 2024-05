Em quatro meses, Embracon vende R$ 7 bilhões em consórcios e cresce 102% no período

Em 2023, empresa cresceu 57% e setor 25%, segundo ABAC – A Embracon, uma das maiores administradoras independentes de consórcios, anunciou faturamento de R$ 7 bilhões no primeiro quadrimestre de 2024 um crescimento de 102% em relação ao mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia da representação deste montante, em 2022 a empresa faturou no ano todo R$ 7.8 bilhões e em 2023 R$ 12.3 bilhões, um crescimento de 57%. Para este ano a meta é atingir R$ 16 bilhões (+30%) com a venda de consórcios.

A meta para atingir este montante, segundo Luís Toscano, vice-presidente de negócios da empresa, é equilibrar as fontes de receitas: vendas internas, vendas externas (parceiros institucionais, varejistas e administrações white label) e as franquias, que é a única de uma administradora do setor. “As vendas internas representam 57% da receita, as externas 40% e franquias 3% (naturalmente a menor porque foi lançada em 2023). A ideia é que os canais concorram entre si e atinjam uma média de 33,33% cada”, avalia.

O vice-presidente reforça que todos os canais continuarão recebendo investimentos, mesmo que o foco de crescimento neste momento sejam as franquias. “Temos cerca de 100 filiais, 600 parceiros, incluindo cooperativas, montadoras e grupos financeiros, e 15 franquias. Queremos atingir 100 unidades de franchising, mas também abriremos quatro filiais este ano. Ou seja, todos os canais permanecem em crescimento”, explica. “O mercado consegue absorver o crescimento tranquilamente. O setor representa apenas 5% da população brasileira. O consumidor ainda está conhecendo o consórcio”.

Setor:

O sistema de consórcios é um setor que vem batendo recordes de crescimento. Só no ano passado, foram liberados R$ 316 bilhões através deste mercado, segundo dados da ABAC, com 10.2 milhões de participantes ativos. Enquanto o setor cresceu 12% no primeiro trimestre de 2024, a Embracon cresceu 55%.

Sobre a Embracon

Há 35 anos no mercado de consórcios, a Embracon já entregou mais de meio milhão de bens. Autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios), a empresa possui cerca de 100 filiais próprias, 600 parceiros de negócios, incluindo varejistas, institucionais, montadoras, cooperativas de crédito, bancos estaduais e empresas de máquinas agrícolas, além de quase 3 mil colaboradores celetistas.

Luís Toscano, vice-presidente de negócios