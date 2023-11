Renato Bernardes: O visionário por trás da otimização do mercado de insurtechs

Por: William Anthony (Universo do Seguro)

Como CEO da R2 Finance, Renato Bernardes concentra-se em Planos de Negócios para Fintechs e Insurtechs, identificando o imenso potencial de crescimento desse setor

Renato Bernardes, com mais de duas décadas de experiência em setores como serviços, financeiras, seguradoras e resseguradoras, não é apenas mais um nome no cenário financeiro. Sua trajetória profissional, que inclui a direção de startups e seguradoras, além de um profundo conhecimento contábil, destaca-o como um especialista na vanguarda das mudanças no mercado de seguros e fintechs.

Graduado em Administração de Empresas e Contabilidade pelas Faculdades Campos Salles e com especializações abrangentes, Bernardes alia sua formação acadêmica a uma perspectiva prática, oferecendo insights únicos para o mercado. Seu MBA em Finanças pela FGV apenas solidifica sua posição como um nome respeitável na indústria.

R2 Finance: liderando a revolução das fintechs e insurtechs

Como CEO da R2 Finance, Bernardes concentra-se em Planos de Negócios para Fintechs e Insurtechs, identificando o imenso potencial de crescimento desse setor. Em suas palavras, “esse mercado por si só tem grandes chances de crescimento em um curto período de tempo, o que contribui para futuros investimentos”.

Com a introdução do Sandbox Regulatório da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o Brasil está prestes a vivenciar uma mudança significativa no cenário de startups. Especialmente para as fintechs e insurtechs, as portas estão escancaradas para inovação.

Desafios para startups: aspectos contábeis e regulatórios

No entanto, Bernardes adverte que, com essa explosão no número de startups, muitas podem não estar plenamente conscientes dos desafios contábeis e regulatórios que enfrentarão. Ele destaca que muitas startups criam seus planos de negócios sem plena consciência dos impactos futuros, levando a surpresas desagradáveis quando são solicitadas correções pela Susep. FINANCEIRAS

Outras questões, como a importância de um “Colchão de Reservas Técnicas” e o equilíbrio adequado das atividades principais e de suporte, também são cruciais para garantir a sustentabilidade e o sucesso de longo prazo.

R2 Assessoria e Consultoria: orientação especializada para navegar no mercado

Em meio a um mar de regulamentações, tributações e burocracias, a R2 Assessoria e Consultoria, liderada por Bernardes, emerge como a bússola confiável para startups e empresas estabelecidas. Com sua perspectiva única e compreensão profunda da indústria, a empresa está pronta para guiar seus clientes por mares desconhecidos, garantindo que permaneçam não apenas em conformidade, mas também otimizados para o sucesso.

Em um mundo financeiro em constante evolução, contar com a expertise e a orientação da R2 Assessoria e Consultoria pode ser a diferença entre navegar com confiança ou naufragar no desconhecido.