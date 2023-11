Encontro do CSP-MG chega à 10ª edição e recebe presidente da FenaPrevi, Edson Franco

O Encontro Anual do CSP-MG chega à sua décima edição. Tradicional no calendário da entidade, o evento recebe, no dia 7 de novembro, em Belo Horizonte/MG, o presidente da FenaPrevi e CEO da Zurich, Edson Franco. O executivo vai palestrar sobre o tema “Os desafios e as tendências do Seguro de Vida e da Previdência Privada”. Edson Franco tem mais de 25 anos de experiência no mercado. É CEO da Zurich Brasil e membro do comitê gestor e do comitê consultivo da CNseg (Confederação das Seguradoras).

Segundo levantamento da FenaPrevi, com base em dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), a arrecadação com os prêmios de Seguros de Pessoas alcançou R$ 34,5 bilhões nos sete primeiros meses de 2023, valor 7,7% acima do registrado em relação ao mesmo período do ano passado. “Observando apenas o resultado de julho, os prêmios totalizaram R$ 4,9 bilhões, maiores 5,0% na comparação com julho do ano passado”, informa a entidade.

Já o pagamento de indenizações (sinistros) em Seguros de Pessoas somou R$ 8,7 bilhões. O montante representa alta de 6,3% em relação ao mesmo período do ano passado, com destaque para os ramos de Vida Individual e Acidentes Pessoais, que alcançaram alta de 20,9% e 12,2%, de acordo com a Federação.

“Os números mostram o potencial de crescimento do segmento, que deve ser mais explorado pelos corretores de seguros. No evento, teremos a oportunidade de debater em alto nível o cenário do setor e os grandes desafios para aumentar a proteção da sociedade e a acumulação de recursos da previdência privada. É uma honra para o Clube receber mais uma vez o presidente da FenaPrevi”, ressalta o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

O 10º Encontro do CSP-MG é aberto a todo mercado de seguros.

