Curso de Resseguro tem datas mantidas (24 e 26 de Outubro) e Workshop de Regulação de Sinistros de Garantia foi transferido para o dia 01 de Novembro.

Em função da sobrecarga da agenda do palestrante Leonardo Duarte com os inúmeros sinistros na Região Sul do Brasil, a organização resolveu

transferir o Workshop para o dia 01 de Novembro, das 10h00 ás 12h30. O Curso Seg News EAD Básico de Resseguro será realizado nos dias 24 e 26 de Outubro – Das 19h30 ás 21h30.

Confira as informações e faça a sua inscrição:

Você pode reservar a sua vaga através do nosso WhatsApp: 11 934157357

Ou E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

CURSO SEG NEWS EAD BÁSICO DE RESSEGURO

I Módulo: Resseguro: Fundamentos, Conceitos e Particularidades dos Contratos

Professora: Dra Jaqueline Wichineski Santos

II Módulo: Intermediação e Papel do Broker nas Negociações dos Contratos de Resseguro

Professor: Lázaro Zani Sobrinho – CEO da UIB Re Brasil Corretora de Resseguros

Data: 24 e 26 de Outubro – 19h30 ás 21h30

Carga Horária: 04 Horas – Plataforma Google Meet

Inscrições: R$ 160,00

(*) A partir de 02 Inscrições: R$ 140,00

Formas de Pagamento: Pix: 11 934157357

Boleto (Informar CPF-Nome ou CNPJ-Razão Social)

https://agenciasegnews.com.br/curso-ead-basico-de-resseguro-agencia-seg-news/

I WORKSHOP SEG NEWS EAD DE REGULAÇÃO DE SINISTROS EM SEGURO GARANTIA

Data: 01 de Novembro de 2023 – Das 10h00 ás 12h30

Formato On Line: Plataforma Google Meet

Apresentação: Leonardo Duarte – Diretor da Charles Taylor Adjusting Brasil

Inscrições: R$ 80,00

(*) A partir de 02 Inscrições: R$ 70,00

Formas de Pagamento: Pix: 11 934157357

Boleto (Informar CPF-Nome ou CNPJ-Razão Social)

Dra Jaqueline Wichineski Santos e Lázaro Zani Sobrinho