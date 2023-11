Bradesco Saúde homenageia os médicos com mensagem de agradecimento

Ação será veiculada em mídia especializada, rádios e redes sociais – Neste 18 de outubro, a Bradesco Saúde celebra o Dia do Médico com uma peça publicitária que traz a mensagem “Obrigado a todos os médicos que cuidam da nossa saúde. Sempre”. A data reconhece o comprometimento e a dedicação que os profissionais de saúde demonstram, cuidando das necessidades médicas de pacientes em todas as esferas da vida. Em um momento em que o mundo enfrenta desafios significativos, os médicos têm desempenhado um papel vital no enfrentamento de crises de saúde.

“Vivemos um cenário desafiador na saúde com o crescimento de doenças crônicas. Neste cenário, é importante ressaltarmos a medicina preventiva como um caminho importante para uma vida mais longeva. E, neste contexto, os médicos tornam-se grandes agentes de transformação e bem-estar social”, explica a Diretora da Bradesco Saúde, Thais Jorge.

A veiculação contempla mídia especializada, rádio e redes sociais da seguradora. O objetivo é homenagear os profissionais que colocam como prioridade a saúde das pessoas, destacando seu compromisso com a humanidade.

