Mudanças no Seguro Habitacional são tema de webinar da FenSeg

Webinar reúne especialistas para debater avanços trazidos pela Resolução 447/2002, que tornou o seguro mais abrangente – O Seguro Habitacional passou a contar recentemente com uma abrangência maior, incluindo a aceitação de imóveis comerciais e a inserção em operações de consórcio. Para debater essas e outras mudanças trazidas pela Resolução 447/2002, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) reúne, em parceria com a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), um time de especialistas na próxima terça-feira (24), às 11h, em uma webinar com transmissão ao vivo.

Webinar reúne especialistas para discutir avanços da nova legislação

Os palestrantes serão Lincoln Peixoto, presidente da Comissão de Seguro Habitacional na FenSeg; Elaine Fraqueta, gerente de Produtos Habitacionais na Caixa Residencial, com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC; e Luane Fernandes, gerente jurídica na CNP Seguros Holding Brasil, advogada com MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Mercados pela USP.

Sob o título “Novos conceitos no funcionamento do SH-AM – Resolução CNSP 447/2022”, a webinar será uma ótima oportunidade de atualizar o público sobre a nova legislação. “A resolução traz avanços importantes, como a possibilidade da seguradora falar diretamente com o mutuário, mantendo em cópia o estipulante, o que é muito benéfico ao mutuário”, avalia o presidente da comissão de Seguro Habitacional da FenSeg.

