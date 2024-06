Rastreamento e segurança passam a contar com soluções integradas

Líder global KORE começa a oferecer no Brasil produtos Suntech, Teltonika, Hikvision e Synthetic. Novas soluções integradas, como rastreadores, roteadores e câmeras, podem ser vistas na Exposec 2024, de 4 a 6 de junho. A KORE Wireless, uma das maiores empresas globais em conectividade e serviços de Internet das Coisas (IoT), amplia sua oferta de hardware conectado para o mercado brasileiro, a exemplo do que já faz com muito sucesso em diversos países da América do Norte, Europa e Ásia.

A partir de agora, a KORE coloca à disposição do mercado soluções com conectividade integrada, homologadas pela Anatel, como rastreadores Suntech, rastreadores e roteadores Teltonika, câmeras Hikvision e roteadores industriais Synthetic. Estes novos produtos, expostos no espaço KORE na Exposec 2024 (de 4 a 6 de junho, em São Paulo), poderão ser adquiridos as a service ou por meio de venda tradicional, com opção de operadora, ratificando no Brasil a ampla experiência e presença global da KORE, marcada por ações dedicadas a ampliar o mercado e facilitar o uso de soluções em IoT.

“Uma das maiores dificuldades para quem quer implantar soluções de IoT, é a necessidade de conhecer e interagir com uma grande diversidade de fornecedores, o que acaba contribuindo para que apenas 1/3 dos projetos em IoT sejam de fato efetivados”, analisa

Júlio Tesser, VP Latam da KORE. “Por isso, a nossa principal missão é simplificar esta tarefa, liberando as empresas para focarem em sua atividade principal, enquanto as equipes da KORE cuidam de tudo”.

Exemplos de novos produtos

Com tecnologia 4G CAT-1 e fallback para 2G, o rastreador Suntech ST8310U 4G é uma boa opção para veículos, cargas e ativos. O roteador Teltonika RUT200, equipado com 4G LTE, Wi-Fi e duas portas Ethernet, com recursos de gerenciamento remoto, é compacto e fornece conectividade confiável em condições rigorosas normalmente presentes em setores como logística e indústria. As câmeras Dashcam Hikvision têm visão panorâmica 360° e gravador de vídeo digital, com opção de sensores de fadiga, boa opção para integrar sistemas de videomonitoramento de veículos em movimento. Os roteadores Synthetic são wireless SD-WAN com suporte a até 4 operadoras móveis ou suporte a LTE e 5G e aplicação de AI para o aprendizado do comportamento das redes móveis. Soluções integradas que se somam a outros produtos, como rastreadores BWS IoT, ampliando o portfólio da KORE na América do Sul.

Sobrea KORE Wireless

A KORE Wireless é uma empresa global pioneira e líder na implementação de soluções de IoT e M2M. Fundada em 2003, a KORE atua em praticamente todo o mundo, oferecendo serviços de conectividade para setores como frotas, logística, meios de pagamentos, monitoramento e segurança, indústria, agronegócio, cidades inteligentes, entre outros. Seus produtos incluem conectividade com todas as tecnologias e operadoras existentes, plataforma de gestão automática de linhas, suporte especializado e soluções completas sob medida, de modo a contribuir com os resultados operacionais de organizações de todos os tamanhos, simplificando a complexidade da IoT.

www.korewireless.com