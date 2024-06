Corretores ganham plataforma digital para capacitação gratuita e venda de seguro cibernético

Desenvolvida pela Bluecyber, insurtech pioneira em ciberseguro, CyberBroker habilita profissionais para conhecer e negociar produto de alta demanda a PMEs – Ferramenta inovadora de venda de seguros cibernéticos e treinamento para corretores de seguro de todo o Brasil, a plataforma CyberBroker acaba de entrar no ar, de forma gratuita. O objetivo é cadastrar ao menos 10 mil profissionais que, por meio de uma jornada 100% digital, serão capacitados e assessorados para a oferta de seguro cibernético, aumentando o leque de produtos oferecidos a pequenas e médias empresas (PMEs), abrindo caminho para monetização da atual carteira de outros ramos.

Desenvolvida pela Bluecyber, insurtech pioneira em seguro cibernético no país e que tem as coberturas garantidas pela Seguros Sura, a plataforma CyberBroker oferece uma jornada totalmente digital de capacitação do corretor, que é conectada à experiência única no mercado de cotação e contratação, em que o corretor não tem qualquer trabalho operacional, focando apenas na relação com seus clientes. O seguro cibernético tem alta demanda reprimida, especialmente devido às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Diretor de Seguros do Grupo Bluecyber e uma das maiores autoridades em corretagem de seguros cibernéticos no país, Claudio Macedo destaca que todo cliente de uma corretora é um potencial comprador de seguro cibernético. “Estamos empenhados em ajudar corretores de seguros a capitalizar esse mercado emergente. A expectativa é que o volume de apólices saia de duas mil para 70 mil emissões. Na fase inicial, estamos oferecendo planos de seguros por assinatura contra vazamento de dados e incidente digital LGPD para PMEs de até 50 colaboradores, grandes vítimas de ataques de cibercriminosos e carentes de assistência na resposta a incidentes. Mais que um seguro cibernético, os corretores venderão gestão de riscos e resolução de dores específicas do dia a dia digital. Nossos planos, em breve, incluirão licenças de antivírus profissional, help desk e monitoramento de vulnerabilidade de domínios e subdomínios para toda a empresa segurada”, explica Macedo, que faz a curadoria da plataforma.

A plataforma CyberBroker disponibiliza também uma central de dúvidas e materiais de apoio, que ajudam o corretor a conhecer o produto e comercializá-lo, aumentando sua performance, além de um grupo no Telegram para participação dos profissionais que se cadastram na plataforma.

Sobre a Bluecyber

Fundada em 2021, a Bluecyber é uma Managing General Agent (MGA), ou seja, é uma empresa que desenvolve produtos de seguros cibernéticos focados nas reais necessidades do mercado, estabelece os canais de distribuição e recebe os pagamentos dos segurados, sempre em parceria com uma seguradora regulamentada, responsável por eventuais indenizações em caso de incidentes e sinistros. A venda dos produtos, no modelo B2B, é feita de forma 100% digital por meio de corretores de seguros e canais não tradicionais, como provedores de internet, fabricantes de software e hardware, não havendo comercialização direta para o consumidor final. O objetivo da Bluecyber, que pretende fechar 2024 com 10 mil assinantes, é simplificar a proteção financeira da vida digital. A Seguros Sura, um dos maiores grupos seguradores da América Latina, com mais de 20 milhões de clientes em sete países, é a emissora das apólices, seguindo todas as exigências da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Saiba mais em https://www.bluecyber.insure/pt

Claudio Macedo, Diretor de Seguros do Grupo Bluecyber