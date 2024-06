Howden e Safe Security lançam ferramenta para diminuir as incidências de riscos cibernéticos

Com o objetivo de diminuir as incidências de riscos cibernéticos nas operações digitais das companhias, a Howden, corretora especializada em seguros de alta complexidade, e a Safe Security – empresa global de gerenciamento de riscos cibernéticos – lançam ferramenta de telemetria para dar evidências contínuas de possíveis riscos. O produto é orientado a dados e entrega análise em tempo real de prováveis ataques.

Atualmente, cerca de 64% das empresas brasileiras enfrentam problemas com fraudes e ataques cibernéticos, segundo estudo realizado pela Mastercard e pelo Instituto Datafolha neste ano. Com a nova solução, as organizações poderão identificar possíveis riscos, configurações incorretas e quantificar (valor em dólar) o impacto da vulnerabilidade por meio da metodologia FAIR – único padrão reconhecido globalmente para medir riscos. Cada descoberta vem com uma pontuação estimada de ameaça financeira.

“Por meio dessa ferramenta e da inteligência artificial, é possível um monitoramento contínuo de riscos, de maneira mais rápida do que as ameaças cibernéticas. Além disso, os clientes não precisarão mais preencher longos questionários de avaliações para a contratação de um seguro cyber, a nova ferramenta fará todo o levantamento dos dados de forma ágil e precisa. Com isso, garantimos aos nossos parceiros o máximo da sua apólice de seguro, para que eles sejam devidamente recompensados pelas suas seguradoras quando necessário”, explica Marta Schuh, Diretora de Seguro Cibernético na Howden.

Para Steve Schwartz, Vice-Presidente de Estratégia e Subscrição de Seguros da Safe Security, a solução irá possibilitar um avanço na subscrição cibernética baseada em transparência em toda a cadeia de valor do segmento. “Estamos entusiasmados com a parceria que visa a introdução da próxima geração de avaliações e subscrição de riscos cibernéticos em tempo real e de dentro para fora”, comenta.

Como parte da parceria, os clientes da Howden terão acesso a diversos incentivos da Safe Security, por exemplo, o status cibernético exclusivo, quantificado com base no modelo FAIR, de acordo com as necessidades de cada organização.

Sobre a Howden

A Howden é uma corretora especializada em seguros de alta complexidade, presente em mais de 50 países. No mundo, administra US$ 35 bilhões em prêmios em nome de seus clientes e emprega 17 mil pessoas. No Brasil, em parceria com as principais seguradoras do mercado, atende corporações, multinacionais e pequenas e médias empresas (PME’s). Com sede em São Paulo (SP) e escritórios em Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Poços de Caldas (MG), a corretora, que conta com especialistas que combinam conhecimento local com experiências globais, tem como diferencial os talentos mais reconhecidos do mercado em suas vertentes.

Marta Schuh, Diretora de Seguro Cibernético na Howden