GFT Technologies reforça time de Insurance com a chegada de Antonio Darcio Valerio

A GFT Technologies, companhia global pioneira na transformação digital, anuncia a contratação de Antonio Darcio Valerio Filho para uma das Vice-Presidências de Negócios da empresa no Brasil. O foco do novo executivo é aprimorar a presença da GFT nos setores de Insurance (Seguros) e bancos digitais. De acordo com Antonio Darcio, apesar das particularidades, os clientes compartilham de desafios comuns, que partem da concorrência acirrada, passando pela cibersegurança e antifraude, as regulamentações de cada setor e, sobretudo, o foco na experiência do cliente final, por intermédio da personalização e fidelização.

“Para que possamos ser parceiros dos nossos clientes, e apoiá-los nesses desafios, será necessário estarmos cada vez mais conectados a seus ecossistemas e potencializar a expertise e parcerias que já possuímos nesses mercados. Desta forma ampliaremos as capacidades que o cliente já possui e aceleraremos a adoção de tecnologias como meio para um crescimento exponencial de seus negócios, melhorando a eficiência operacional e oferecendo experiências personalizadas aos seus clientes finais”, completa.

Bacharel em Engenharia Elétrica pela FEI, Darcio possui ainda pós-graduações na FIA (MBA em Business Administration), formações digitais no MIT (Digital Transformation), Columbia Business School (Digital Business) e Anhanguera Educacional (MBA em Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos). Antes da GFT, o executivo passou por TAM, Unisys, Redecard, NTT Data (everis), IBM e AWS.

Com Antonio Darcio no time e sob a liderança do CEO Alessandro Buonopane, a GFT projeta aumentar ainda mais as ofertas de soluções inovadoras, e que possuam alto valor agregado aos clientes. Segundo o novo VP da empresa, suas experiências anteriores lhe permitiram desenvolver um entendimento sólido do setor para apoiar os clientes em suas jornadas de transformação digital.

“O nosso principal desafio será a diferenciação através da nossa expertise em um mercado com mudanças aceleradas e ciclos cada vez menores de inovação. A GFT atua na indústria financeira e de seguros a décadas e possui um longo histórico no setor de tecnologia e consultoria apoiando nossos clientes de maneira consistente e acompanhando as rápidas mudanças no mercado de TI”, conclui.