Simetria Brasil conquista 1º lugar no ranking de vendas da operadora MedSênior

A Simetria Brasil conquistou o 1º lugar no ranking de comercialização dos produtos da operadora de saúde MedSênior, no ano de 2023, em Minas Gerais. A companhia é uma das principais plataformas e assessorias de vendas do País nos segmentos de planos de saúde, odontológicos, consórcios, seguros saúde, vida, previdência e residencial.

“Estamos muito orgulhosos com a premiação e, principalmente, por ver o crescimento desta operação e o fortalecimento da parceria que já vem de muitos anos. A expansão da operadora MedSênior no mercado nacional nos dá a certeza de que entregamos produtos de excelência, contribuindo para a prevenção e cuidados em saúde dos nossos clientes. Esse reconhecimento é uma conquista de um time que não se cansa de buscar os melhores resultados”, comemorou o diretor Comercial e de Operações da Simetria, Leonardo Falcão.

O troféu pela melhor performance em vendas foi entregue durante evento exclusivo promovido pela MedSênior, no dia 21 de maio, em Belo Horizonte/MG, no Restaurante Glouton, do renomado chef Léo Paixão.

Estavam presentes executivos do staff da operadora, entre eles o presidente Maely Coelho; o diretor Comercial Nacional, Rafael Maganete; a gerente Comercial Filial Minas Gerais, Amanda Michelle Campos Assis e a gestora Comercial, Beatriz Teodora.

Pela Simetria, participaram André Beraldo, diretor-Executivo; Leonardo Falcão, diretor Comercial e de Operações; Weslley Corrêa, coordenador Geral e Júlia Costa, coordenadora Comercial.

Executivos da operadora de saúde MedSênior e da Simetria Brasil durante evento de premiação