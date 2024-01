Protegendo o futuro: reserva de emergência é suficiente para trazer tranquilidade?

Especialista explica que é importante considerar ativos de proteção que preservem a reserva de emergência – Em um mundo de incertezas, estar preparado financeiramente para enfrentar imprevistos é fundamental. A criação de uma reserva de emergência é um passo essencial para garantir estabilidade em momentos difíceis. No entanto, um aspecto muitas vezes negligenciado é a incorporação do seguro de vida individual como parte desta estratégia.

Usualmente, a reserva de emergência é um montante de dinheiro poupado e aplicado em investimentos de baixo risco e liquidez imediata, para ser utilizado exclusivamente em situações inesperadas. Especialistas recomendam que essa reserva cubra, ao menos, seis meses de despesas básicas, o que permitirá que as adversidades sejam enfrentadas sem recorrer a dívidas onerosas.

“Em muitas situações, a reserva de emergência é acionada para cobrir gastos inesperados, como demissões, despesas médicas não planejadas, reparos urgentes ou até para custear o tratamento de uma doença grave”, explica José Luiz Florippes, Diretor de Vendas de Seguros da Omint. “Mas, muitas dessas eventualidades podem estar cobertas por um seguro de vida bem estruturado, garantindo maior vitalidade à reserva”, complementa.

Considerar o seguro de vida individual como parte dos ativos de proteção aos investimentos, torna o planejamento financeiro mais coerente e eficaz. “Ao considerar o seguro, a reserva financeira não deve ser descartada. Eles são complementares e fundamentais para que a saúde econômica não se deteriore”, declara Florippes.

Produto para ser utilizado em vida

Inicialmente, o seguro de vida foi criado para cobrir um evento: a morte. Contudo, ele tem ganhado novas coberturas e a utilização em vida crescido exponencialmente. O executivo explica que, atualmente, há um movimento do mercado voltado para as coberturas de doenças graves e internação hospitalar.

“De forma complementar a reserva de emergência, o seguro de vida oferece proteção financeira para que o valor investido seja preservado em caso de situações cobertas em apólice, como doenças graves, invalidez, entre outras. Integrar essas duas estratégias é a abordagem mais completa para proteger o futuro financeiro, não importa o que a vida reserve”, comenta o executivo.

Um seguro de vida para cada fase da vida

Omint Ideal I Seguro de Vida Individual

Feito para quem está iniciando sua trajetória e planejamento financeiro e entende a importância de se ter coberturas e assistências que podem ser utilizadas em vida. Inclui coberturas como morte, morte acidental e funeral, assim como coberturas adicionais que levam proteção ao próprio segurado, como invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional permanente total por doença, diagnóstico de câncer e diagnóstico de outras doenças graves. O seguro Omint Ideal também proporciona diversas assistências e serviços gratuitos para o próprio segurado, para o seu pet e para a sua residência.

Omint Foco I Seguro de Vida Individual

Um seguro de vida voltado para quem valoriza o planejamento financeiro, com prêmios sem reajuste por idade durante todo o período de contratação, e vigência determinada, de acordo com sua necessidade e planos para o futuro. Possui coberturas tradicionais de seguros de vida como: morte, morte acidental e funeral, assim como as coberturas adicionais que levam proteção ao próprio segurado, como invalidez permanente por acidente, diagnóstico de doenças graves e diárias de internação hospitalar.

Omint Vital I Seguro de Vida Individual

Seguro de vida vitalício que contempla a linha de produtos Omint Vital possuí diversos prazos de pagamentos, para aqueles que buscam proteção vitalícia, e entende a importância de planejar a sucessão patrimonial sem deixar para depois.

O Omint Vital trata-se da compra de uma apólice de seguro de vida de forma vitalícia, e com isso vários benefícios podem ser aproveitados, parcelas que não aumentam com a idade e capitais segurados que podem chegar até a R$ 30 milhões, com proteção vitalícia ou a possibilidade de revenda da apólice à seguradora, o que permite a utilização da reserva financeira em vida.

O Omint Vital 10S possui todos os atributos da linha Vital, com o prazo de quitação de 10 anos e melhor custo-benefício, com capital segurado a partir de R$ 100 mil reais. Além de todos esses diferenciais, os produtos contemplam coberturas como morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente, diagnóstico de doenças graves, diárias de internação hospitalar, assistência funeral individual ou familiar e jazigo.

