Azos lança retrospectiva 2023 para corretores parceiros

Por meio de experiência personalizada, os corretores terão acesso às conquistas do ano, como apólices emitidas, valor de capital segurado e outras curiosidades – A Azos, insurtech que oferece soluções para o seguro de vida, acaba de lançar, pelo segundo ano consecutivo, a retrospectiva para os corretores parceiros. Assim como nos apps de música, todos os corretores que venderam a partir de cinco apólices terão acesso a informações como: quando foi a sua primeira venda, quantas apólices foram emitidas, o valor de capital segurado e o tempo ganho com a otimização dos processos pela Azos, com horas economizados durante a jornada de vendas, tempo médio de aprovação das apólices e o tempo médio de pagamento de sinistro.

A partir da expertise em dados, tecnologia e design da Azos, a Inteligência Artificial foi aplicada para construir a retrospectiva, com base nas vendas de apólices realizadas pelos parceiros da Azos. De acordo com Mateus Nicolau, Diretor Comercial da insurtech, no último ano, a ação foi um sucesso entre os parceiros.

“Durante todo o ano, o corretor se dedica aos desafios de fazer com que o seguro de vida seja uma segurança garantida para os clientes, em um país onde a conscientização dessa importância ainda é muito pequena. A retrospectiva é uma ferramenta muito legal para que o corretor tenha uma visão geral de todas as suas conquistas durante o ano que passou. Essa retrospectiva é um retrato do que construímos juntos, é um reconhecimento, uma homenagem e também um agradecimento”, disse Nicolau.

Em 2023, o Canal Corretor da Azos cresceu 450%, e ultrapassou a marca de 5 mil corretores cadastrados. No período, a insurtech intensificou o investimento no desenvolvimento de novas tecnologias, como uma plataforma exclusiva, voltada a corretoras, plataformas de seguros e escritórios de investimentos. Além disso, ao longo do ano, houveram algumas iniciativas de incentivo como o Passaporte para África do Sul e o programa Azos+.

Para 2024, a expectativa da Azos é reforçar a força de venda e expandir os atendimentos presenciais em mais praças pelo país, para estar cada vez mais próximos dos corretores parceiros. Além disso, a empresa afirma que serão lançadas novas coberturas e, ainda em janeiro, terá o anúncio do destino da viagem de 2025, para os corretores que baterem as metas durante o ano.

A partir desta segunda-feira, 8, a retrospectiva está disponível no aplicativo para os corretores Azos que venderam mais de cinco apólices em 2023. Confira o acesso em seu e-mail, whatsapp ou no próprio app.

Sobre a Azos

A Azos é uma insurtech, empresa de tecnologia que atua no segmento de seguros, que oferece apólices de seguro de vida com coberturas que podem chegar a R$3 milhões sem a necessidade de exames ou relatórios médicos. Por meio de um sistema de inteligência artificial desenvolvido com tecnologia proprietária, a empresa emite apólices em 30 segundos ou em até um dia útil. Com mais de R$ 100 milhões captados em investimento de alguns dos principais fundos de venture capital do mundo, um deles sendo da resseguradora Munich Re, o primeiro aporte realizado pela companhia alemã em uma insurtech na América Latina, a Azos tem, atualmente, mais de 5 mil corretores parceiros, mais de R$ 20 bilhões em capital segurado e milhões de reais pagos em sinistros de seguros oferecidos pela empresa.

Mateus Nicolau, Diretor Comercial