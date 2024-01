Grupo Bradesco Seguros reforça estratégia de redes sociais e supera a marca de 3 milhões de seguidores

Em 2023, ações do Grupo totalizaram mais de 220 milhões de visualizações – O Grupo Bradesco Seguros tem ampliado sua presença no ambiente online, em linha com a estratégia de aprimorar a jornada digital e se aproximar ainda mais de seus segurados, cada vez mais conectados e digitais.

Em 2023, por exemplo, a empresa acumulou 656 milhões de impressões nas redes sociais que está presente e 227 milhões de visualizações.

Ao final do ano passado, a seguradora contabilizava um número significativo de seguidores nas redes. No LinkedIn, o Grupo Segurador superou 1 milhão de seguidores, enquanto no YouTube e Instagram, a companhia atingiu mais de 240 mil e 150 mil seguidores, respectivamente, e no Facebook mais de 1,5 milhão.

Já no TikTok, rede em que o Grupo foi pioneiro dentro do mercado segurador nacional, o número de seguidores superou a marca de 100 mil.

“Temos como propósito ampliar a cultura do seguro entre a população e, para isso, precisamos estar presente na vida das pessoas, participar das conversas, tangibilizar a importância da proteção no dia a dia. E nada mais próximo do que estar nas redes sociais, principalmente porque o Brasil é o terceiro país que mais consome conteúdo das redes em todo o mundo”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros. “Além disso, essa presença significativa nas redes nos permite ouvir os corretores, clientes e consumidores diretamente, o que enriquece muito a nossa troca e aprendizados”, ressalta o executivo.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.