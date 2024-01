El Niño atrasa cultura do milho safrinha, que precisa estar segurada

A VOKAN tem soluções para seguros agrícolas em época de estiagem no Norte, Nordeste e Centro-Oeste e fortes chuvas no Sul – As condições meteorológicas provocadas pelo El Niño atrasaram o plantio do milho safrinha, previsto para dezembro. Com a expectativa de redução da produção de grãos no Brasil em 2024, muitos agricultores desistiram desta cultura ou tiveram que replantar as sementes devido às condições climáticas desfavoráveis. Diante de tantas incertezas, o seguro agrícola é essencial nesse período.

O país enfrenta chuvas intensas no Sul e seca no Norte, Nordeste e Centro Oeste. Com a colheita atrasada do milho safrinha, as próximas culturas de verão ficam comprometidas. “Para piorar, está previsto um veranico no final de janeiro e começo de fevereiro, um período sem chuvas que compromete o enchimento dos grãos”, afirma Weverton Anício, especialista de seguro agrícola da VOKAN Seguros.

A projeção para 2024 de redução deve seguir a de 2023, em que houve quebra de safra, com menor produção e produtividade por hectare. “Ter a safra segurada é fundamental para diminuir o prejuízo do agricultor, inclusive para que ele consiga manter sua propriedade e garantir seu futuro econômico”, afirma Weverton.

Há dois tipos de cobertura para o setor agro. O Seguro Agrícola Produtividade cobre eventuais frustrações de safra decorrentes de tromba d’água, incêndio e raio, geada, chuvas excessivas, seca, granizo, ventos fortes e frios e variação de temperatura, garantindo o investimento realizado na área plantada (custo de produção + custo operacional). O Seguro Paramétrico, por sua vez, protege o produtor rural contra excesso de chuva ou falta de chuva em períodos pontuais, com limites de indenização que podem ser definidos pelo próprio cliente.

Weverton Anício, especialista de seguro agrícola da VOKAN Seguros