Fenômenos climáticos de janeiro exigem proteção adequada para vazamentos em telhados

BRZ Insurance esclarece quais situações costumam estar previstas em seguros residenciais padrão nos EUA – O ano acaba de começar e, com ele, o período de chuvas intensas no Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que o mês será com chuva em grande parte do País, principalmente na região Nordeste durante a primeira quinzena, influenciado, entre outros fatores, pelo fenômeno El Niño. Nos EUA, com o início da fase mais rigorosa do inverno, a tendência é o aumento das tempestades e também da neve, principalmente nos estados do Norte e Nordeste, em função das massas de ar frio vindas do Polo Norte.

Uma das consequências é o aumento da gravidade e impacto de vazamentos em telhados e tetos. Com essa consequência desagradável em mente, a BRZ Insurance, insurtech que atua nos EUA atendendo toda a comunidade latina, preparou informações sobre o que pode ser feito para proteger os bens e brasileiros afetados pelo evento meteorológico.

“É importante saber que não é preciso fazer uma cobertura específica; a maioria dos vazamentos nos telhados costuma estar cobertas pelas apólices de seguro residencial”, revela Tiago Prado, CEO da BRZ Insurance. “Contudo, o mais importante é entender a origem do problema e, então, verificar se está dentro das situações previstas”, alerta.

Uma das apólices que prevêem prejuízos vindos de problemas com telhados, nos Estados Unidos, por exemplo, é a de habitação. Ela cobre a residência, incluindo construção anexa (se houver), bancadas, pisos e eletrodomésticos embutidos se houver danos por um perigo coberto, nesse caso, vento e chuva, podendo pagar para consertar, reconstruir ou substituir o telhado, estragos no teto e na parede. Essa cobertura geralmente está incluída em todas as apólices residenciais norte-americanas.

Outra opção é a de propriedade pessoal, que cobre itens como almofadas, sofá, televisor, tapetes, e outros itens valiosos, que fazem parte do lar. Essa apólice pode também incluir peças que tenham sido emprestadas de amigos e familiares, ou mesmo as bagagens de um hóspede, desde que tenham sido danificadas pelo vazamento ou em qualquer outro perigo coberto.

A BRZ Insurance lista as situações nas quais os impactos costumam estar cobertos:

• Fogo e fumaça (incluindo incêndios florestais)

• Explosões

• Erupção vulcânica

• Queda de objetos

• Raios

• Granizo e tempestades de vento

• Excesso de peso devido a neve, gelo ou granizo

• Vandalismo

• Congelamento de utensílios domésticos, como ar condicionado ou sistema de aquecimento

• Roubo

• Quebra ou estouro de canos e outros sistemas domésticos

• Danos causados por veículos

• Danos devido à descarga repentina e acidental de água ou vapor

• Danos causados por aeronave

• Danos devido a uma descarga elétrica

Com isso estabelecido, é importante também entender as situações de exclusão, ou seja, aquelas nas quais a apólice não vai proteger os bens. Segundo a BRZ Insurance, elas são:

• Terremotos, deslizamentos de terra e lama

• Inundações

• Danos devido a uma infestação de animais ou insetos

• Negligência e desgaste geral

• Assentamento, rachadura ou empenamento dos alicerces da sua casa

• Danos causados por seus animais de estimação

• Guerra ou ação governamental

• Poluição, ferrugem e corrosão

“Conversar com o corretor, ler os detalhes de cada contrato continuam a ser a orientação geral”, lembra Tiago. “Ter a informação correta vai ajudar as pessoas a entender se o custo com reparos nas estruturas e substituição dos bens segurados excedem o valor da franquia e, portanto, valem a pena”, finaliza.

Sobre a BRZ Insurance

A BRZ Insurance é uma Insurtech focada na comunidade brasileira e latina nos EUA. Operando desde 2017, usa IA para oferecer ao imigrante latino que atualmente reside em solo norte-americano uma gama de serviços de seguros, levando em consideração as exigências de cada cliente à legislação e exigências locais. Com operação no Brasil e nos Estados Unidos, consegue não só conceder atenção e cuidado de acordo com a cultura e os hábitos desse público, mas também levar a solução adequada a cada necessidade em específico, descomplicando o processo de contratação de seguros e democratizando, dessa forma, o seu acesso.

