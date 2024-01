Allianz Seguros anuncia nova diretora executiva

A Allianz Seguros comunica que, a partir de 8 de janeiro, Maria Clara Ramos assumirá a Diretoria Executiva de Transformação, Estratégia e Marketing. Clara se reportará ao presidente da companhia, Eduard Folch, e será um dos membros do Comitê Executivo da seguradora. Maria Clara Ramos é formada em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo (USP), com especialização em Gerenciamento de TI; pós-graduada em Gerenciamento de Projetos; e possui MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios, Inovação e Empreendedorismo. Sua trajetória profissional tem como destaque a atuação no mercado segurador, sendo que nos últimos 28 anos esteve na Tokio Marine, onde foi responsável pela entrega de projetos estratégicos e por difundir uma cultura de transformação ágil na companhia.

