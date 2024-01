Gen revela previsões de segurança cibernética para 2024

Com IA sofisticada, as ameaças se tornarão altamente personalizadas tanto para indivíduos quanto para pequenos negócios – A Gen™ (NASDAQ: GEN), uma empresa líder global dedicada a impulsionar a Liberdade Digital através da sua família de marcas de soluções de Segurança Cibernética, divulga as suas principais previsões de ameaças cibernéticas para 2024. Os especialistas da Gen™ sublinham a necessidade de os consumidores estarem atentos às ameaças altamente individualizadas. Desde cibercriminosos que usam deepfakes para imitar a voz e a aparência de familiares ou colegas, até aplicativos de spyware entregues por meio de anúncios confiáveis ou mensagens diretas. Em 2024, será mais crítico do que nunca verificar se o que você pensa que vê, ouve, lê e clica é o que parece ser.

“Em 2024, a segurança cibernética ficará ainda mais enraizada na vida diária das pessoas. Já se foram os dias em que as questões de segurança cibernética eram apenas para as empresas ou para as pessoas “mais digitais”. Nossa equipe de especialistas prevê que a IA desempenhará um papel importante na forma como as ameaças serão criadas, permitindo que os criminosos elaborem golpes ainda mais sofisticados e verossímeis”, diz Michal Pechoucek, CTO (Chief Technology Officer) da Gen. “Cada e-mail, mensagem de texto, anúncio e telefonema deve ser considerados com cuidado, para garantir que não haja um golpista do outro lado.”

Principais previsões da Gen para 2024:

1.Avanços na IA alimentarão um aumento do crime cibernético – os especialistas da Gen esperam que 2024 seja um ano marcante, para a diversificação das capacidades de IA. Os cibercriminosos não estarão mais limitados à geração de texto, eles agora terão vídeos criados a partir de prompts de textos e outras ferramentas de criação multimídia. Esses avanços tornarão cada vez mais difícil diferenciar um vídeo gravado verdadeiro de um gerado, especialmente quando os vídeos são cortados com frequência, como acontece com os noticiários de TV.

2.A engenharia social se tornará mais pronunciada – os cibercriminosos sabem que a melhor maneira de conseguir o que desejam é através da manipulação das emoções e vulnerabilidades das pessoas – também conhecida como engenharia social. Em 2024, os especialistas da Gen afirmam que os cibercriminosos usarão conteúdos gerados por IA nas redes sociais para disseminar notícias falsas, anúncios enganosos, deepfakes de figuras públicas ou mesmo mensagens diretas que parecem vir de contatos confiáveis. Além das redes sociais, esses tipos de ataques de engenharia social se tornarão mais comuns nas empresas, com a evolução dos ataques Business Communication Compromise (BCC) – anteriormente chamados de Business E-mail Compromise ou ataques BEC -, nos quais os cibercriminosos usam IA para imitar a voz ou a aparência de executivos sêniores.

A chantagem digital – para pessoas e empresas – se tornará mais direcionada – geralmente, os cibercriminosos retêm dados roubados para pedir resgate. Em 2024, os especialistas da Gen esperam que a chantagem se torne mais insidiosa com a compra de dados na dark web ou o roubo através da exploração de infraestruturas VPNs. Além disso, os ataques à infraestruturas em nuvem aumentarão significativamente, criando desafios significativos para o trabalho remoto e as estruturas organizacionais baseadas na nuvem. Os métodos de extorsão também evoluirão além da criptografia tradicional, para incluir os criminosos que extorquem pessoas e empresas por meio de métodos como sextorsão.

4.Mais aplicativos para dispositivos móveis capazes de espionar e extorquir – à medida que a tecnologia financeira continua avançando, há uma preocupação crescente sobre o aumento de práticas maliciosas na indústria de aplicativos de empréstimos instantâneos. Com a crescente popularidade do acesso rápido e fácil a empréstimos através de aplicativos para dispositivos móveis, alguns credores inescrupulosos recorrem a táticas antiéticas para garantir o reembolso. Especialistas da Gen dizem que podemos testemunhar um aumento na criação e distribuição de aplicativos falsos de bate-papo direcionados a dispositivos móveis, ocultando módulos de roubo de criptomoedas ou de spyware em suas interfaces aparentemente inocentes.

5.Ameaças crescentes em criptomoedas – o cenário de criptomoedas em rápida evolução criará novas oportunidades aos cibercriminosos. Com a natureza descentralizada das criptomoedas, a oportunidade de reverter fraudes e sinalizar golpes é quase impossível. Os especialistas da Gen acreditam que os cibercriminosos terão como alvo os proprietários de criptomoedas por vários caminhos, desde a violação de trocas de criptomoedas ou protocolos de troca de moedas cruzadas, usando ladrões de malware como serviço em rápido desenvolvimento, até a exploração de contratos inteligentes.

À medida que as ameaças cibernéticas se tornam mais sofisticadas, direcionadas e mais difíceis de detectar em 2024, a Gen pretende munir os consumidores com ferramentas, conhecimentos e dicas para os ajudar a protegerem-se a si próprios e à sua Liberdade Digital. Para se proteger contra as ameaças em evolução, os especialistas em segurança cibernética da Gen recomendam:

Seja cético: os cibercriminosos muitas vezes se apresentam como empresas, organizações ou pessoas populares em sua rede. Nunca clique diretamente em botões ou links sem se aprofundar, e verificar quem realmente está enviando algo para você.

Gerencia suas senhas: certifique-se de que a sua senha seja exclusiva e evite usar a mesma em contas diferentes. Use autenticação multifator, quando disponível. Ferramentas como o Norton Password Manager geram e gerenciam senhas seguras e complexas, permitindo que os usuários garantam que cada conta tenha uma senha distinta para evitar o comprometimento de múltiplas contas, quando as senhas são reutilizadas.

Obtenha privacidade, segurança e proteção de identidade: com o crescente volume e sofisticação do roubo de identidade, ferramentas que alertam você caso os seus dados sejam comprometidos são vitais. O Norton™ 360 com LifeLock oferece proteção completa para até 10 PCs, Macs, dispositivos móveis e tablets, backup na nuvem para Windows e VPN segura para ajudar a manter a privacidade de sua navegação na Internet. Ele também não apenas detecta quando os dados foram expostos, mas também pode ajudá-lo a solucionar os problemas decorrentes do incidente.

Proteja mais do que apenas o seu computador: com um maior número de aplicativos maliciosos mirando os dispositivos móveis, que permitem que os cibercriminosos rastreiem sua atividade online, certifique-se de contar com uma segurança atualizada em seu celular, como o Avast Mobile Security, disponível para iOS e Android.

A Gen é uma empresa global dedicada a potencializar a Liberdade Digital, por meio de suas marcas confiáveis de segurança cibernética Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender e CCleaner. Para saber mais sobre as previsões da Gen para 2024, visite: https://www.gendigital.com/blog/news/innovation/cybersecurity-predictions-2024

