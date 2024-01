Akad é destaque em lista de mais inovadores do mercado de seguros

Pelo segundo ano consecutivo, seguradora digital aparece entre as empresas e personalidades do Insurance Innovators, promovido pela Insurtalks – Seguradora digital investida pela GP Investimentos, a Akad foi reconhecida entre as empresas e personalidades mais inovadoras do mercado brasileiro de seguros. Pelo segundo ano consecutivo, a companhia aparece na lista Insurance Innovators, publicação anual da Insurtalks produzida em parceria com a consultoria MJV Technology & Innovation. Na primeira edição presencial da premiação, realizada no Hotel Hilton Copacabana, no Rio de Janeiro, a Akad foi representada por seu CTO, André Fichel.

A Insurtalks escolheu 51 personalidades e entidades do mercado de seguros como as mais inovadoras de 2023 por se destacarem no setor com soluções disruptivas e ideias para construção de um futuro no qual a tecnologia vai enriquecer ainda mais a comunidade de seguros. “É um reconhecimento super importante, pois valida a nossa visão e consolida a Akad como uma das seguradoras mais inovadoras do mercado”, destacou Fichel.

Na lista, a Akad é reconhecida pelo foco em produtos bem dirigidos, entendimento das necessidades de cada nicho e relação próxima com os corretores. A Insurtalks também destacou a autonomia local para aceitação dos riscos, equipe de subscrição especializada, qualidade e agilidade na entrega de soluções, compreensão dos negócios dos parceiros e clientes, além de transparência e flexibilidade nas negociações.

“Este ano, escolhemos os 51 mais inovadores – quase metade do ano passado”, disse João Arthur Baeta, CEO da Insurtalks e idealizador do evento. “Estamos afunilando a lista porque a disputa é acirrada e queremos premiar os que mais se destacam no cenário”, destacou.

A Akad encerrou 2023 colecionando prêmios e reconhecimentos pelo Brasil e pelo mundo. Além do Insurance Innovators, a companhia conquistou o Troféu Lótus 2023 na categoria Liderança Feminina e Inovação, promovido pelo Clube das Executivas de Seguros de Brasília (CESB). Ainda em dezembro, pôde celebrar o projeto de Inteligência Artificial Bot + Oráculo + Agentes como finalista do Prêmio CNSeg. Semanas antes, teve ainda o CyberRisk Pro certificado como uma das 20 melhores inovações em cibersegurança no mundo pelo prêmio Santander X Global Challenge Cyberprotect the Future.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.

André Fichel, CTO