Produção das assessorias de São Paulo na Allianz cresceu 24% em janeiro

Primeiro almoço da Aconseg-SP recebe diretores da Allianz que ressaltam a importância das assessorias e a aposta no ramo Vida – O trabalho realizado, seu papel no mercado segurador, a importância das assessorias em seguros na distribuição e o destaque no Vida foram abordados pelos executivos da Allianz Seguros no primeiro almoço realizado pela Aconseg-SP em 2024, o primeiro também sob a gestão de Ricardo Montenegro.

“A ideia é que sigamos nos aproximando de cada uma das assessorias, como um braço da nossa operação, prestando o melhor atendimento aos nossos corretores e segurados. Assim desenvolvemos o mercado segurador que ainda tem tantas oportunidades a serem exploradas”, comentou Karine Barros, diretora-executiva comercial da Allianz.

“O canal assessorias é muito importante para a Allianz. Ele vem crescendo nos últimos anos e a nossa expectativa para 2024 não é diferente. Neste ano, o nosso grande pilar é automóvel, massificados, corporativos e a linha de vida, que vai ser a grande alavanca para 2024”, destaca Flavio Rewa, diretor comercial da Regional São Paulo da companhia.

Conforme Rewa, a operação da Allianz com as assessorias em seguros no estado de São Paulo em janeiro deste ano cresceu 24%, enquanto o desempenho das filiais registrou incremento de 12%.

“As assessorias são um canal relevante da nossa operação, em especial em São Paulo, em que vocês já representam 20% da nossa operação. É um número expressivo e tenho certeza que vai crescer cada vez mais porque tem grande oportunidade”, posicionou Rewa.

Vida em foco

No ano em que a diretoria da Aconseg-SP quer reforçar a sua campanha institucional para o mercado “Diga sim para o seguro de Vida”, a Allianz também pretende disponibilizar um portfólio mais completo no ramo.

Eric Landgreen, que assumiu como diretor-executivo de Vida da Allianz em janeiro deste ano, tem a missão de dar um foco diferente aos produtos de Vida, o que simboliza o investimento da companhia no segmento. “A assessoria é um dos canais importante para crescermos e desenvolvermos e dar relevância do seguro de vida dentro da Allianz e no mercado brasileiro”.

O novo diretor tem a missão de construir o portfólio de vida da Allianz. “Vida é um seguro que precisamos sair para vender. Mas depois de construir uma carteira, ele ganha vida própria e gera um fluxo de rendimentos. Temos a consciência de que precisamos ajudar vocês a fazer a venda e em como se retém o cliente. É um projeto de parceria de longo prazo”, sinalizou Landgreen.

Segundo Karine, a companhia está criando a opção de o corretor fazer uma venda que seja 100% personalizada. “Justamente para ajudar e distribuir da melhor forma possível, considerando as especificidades de clientes e corretores. Além disso, estamos olhando os atuais pacotes para que tenhamos opções básicas de entradas. A ideia é que tenhamos um pacote para atender o corretor menos especializado, que está fazendo a venda de uma cobertura mais básica, e também produtos mais sofisticados. Apostamos nisso fortemente e em muito pouco tempo”.

“Esperamos que a Aconseg-SP junto com a Allianz consiga alavancar muitos negócios na área de vida”, destacou Ricardo Montenegro, presidente da Aconseg-SP.

“2024 será um grande ano para a operação da Allianz. Contamos muito com o apoio de cada um de vocês para fazer a nossa estratégia chegar até o corretor e os clientes. Temos objetivos grandes e ousados de crescimento. Nunca estivemos tão bem preparados”, destaca a diretora da companhia, cuja perspectiva em 2024 é crescer 17%. “As assessorias têm um papel super importante no crescimento da Allianz. Sempre entendemos que as assessorias eram capazes pela capacidade de aglutinar e concentrar esforços a um grande grupo de corretores de fazer com que cresçamos ainda mais rápido e tenha um resultado ainda melhor”, completa.

Diga sim para o seguro de vida

“Diga sim para o seguro de vida” é uma campanha lançada pela Aconseg-SP em 2019 com o objetivo de gerar engajamento dos corretores e assessorias para atuarem no ramo. “Com a nossa campanha institucional, queremos que as assessorias também tenham em seu mindset de que, se o corretor fez o seguro de caminhão, precisa se atentar que tem o empresarial e o vida”, comentou Milton Ferreira, vice-presidente da Aconseg-SP.