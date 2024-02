Pelo 13° ano consecutivo, SURA integra o anuário S&P Global Sustainability

•Para esta edição do Anuário, a S&P avaliou mais de 9.300 empresas e selecionou as 759 que mais se destacaram por sua gestão ambiental, social e de governança (ESG).

•Estar neste Anuário comprova a gestão de sustentabilidade do Grupo SURA e de suas subsidiárias, Suramericana e SURA Asset Management, com suas empresas na América Latina.

•SURA é a única empresa latino-americana do seu segmento que consta do ranking

A empresa de classificação de risco S&P Global acaba de anunciar a edição 2024 de seu Anuário de Sustentabilidade, no qual a SURA foi incluída como uma das organizações mundiais líderes em sustentabilidade. Em sua publicação anual, a S&P reconhece as 759 empresas do mundo com melhor desempenho em sustentabilidade, em cada um dos setores que compõem o Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). A consolidação do Anuário tem como base os resultados da Avaliação de Sustentabilidade Empresarial (ASE) do ano imediatamente anterior.

Na Avaliação de Sustentabilidade Corporativa de 2023, a SURA obteve uma classificação superior a 98% das demais empresas de seu setor, com 67 pontos em 100. Isso permitiu que ela fosse a única empresa latino-americana no segmento de Serviços Financeiros Diversos incluída no Dow Jones Sustainability World Index, além de manter os índices Emerging Markets e Pacific Alliance MILA.

“Estar no Anuário de Sustentabilidade S&P é reflexo do nosso compromisso com a forma que fazemos negócios, que considera os impactos de nossas decisões em todos os stakeholders. Além disso, é uma oportunidade de identificar práticas e oportunidades que nos permitem fortalecer a gestão do capital econômico, social, humano e natural, de forma integrada, com base nos mais exigentes padrões globais”, finaliza Gonzalo Pérez, presidente do Grupo SURA.

Sobre a SURA Brasil

A Seguros SURA está presente em sete países da América Latina. Sua estratégia atual baseia-se em entregar bem-estar e competitividade sustentável às pessoas e às empresas, o que permite ampliar a visibilidade do entorno para se antecipar às tendências e aproveitar as oportunidades de negócios. Como especialista em Gestão de Tendências e Riscos, a SURA atua com seguros para empresas e para pessoas com soluções para os segmentos de Transportes, Frotas de Automóveis, Vida em Grupo e Acidentes Pessoais, Empresarial, Responsabilidade Civil, Residencial, Automóvel de Alto Valor, Bicicletas, sendo referência no mercado segurador no segmento de Mobilidade e Micro modais. Ao todo, são mais de 350 funcionários distribuídos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Londrina, Salvador, Recife e Fortaleza, que atendem todo o território nacional. A presença em mais estados cria vínculos e possibilidades de entendimento do mercado e a geração de valor em todo o Brasil. Em 2023, a SURA foi certificada mais uma vez com o selo Great Place to Work® e está no grupo das Melhores Empresas para se Trabalhar do GPTW no Brasil. Para obter mais informações sobre a Seguros SURA, acesse o site.

Sobre o Grupo SURA

O Grupo SURA é uma gestora de investimentos focada na construção e desenvolvimento de um portfólio equilibrado e com visão de longo prazo, cujo o eixo principal são os serviços financeiros na América Latina. Além disso, é uma holding do Conglomerado Financeiro SURA-Bancolombia, presente em 11 países da região com negócios de seguros, previdência, poupança, investimentos, gestão de ativos e bancos e opera por meio de suas subsidiárias Seguros SURA (Suramericana) e SURA Asset Management; e como principal acionista (não controlador) do Bancolombia. O Grupo SURA está listado na Bolsa de Valores da Colômbia (BVC) e registrado no programa ADR – Nível I, nos Estados Unidos. É a única entidade latino-americana do setor de Serviços Financeiros Diversos e Mercado de Capitais incluída no Índice Dow Jones de Sustentabilidade Global (DJSI), que reconhece organizações com melhores práticas econômicas, sociais e ambientais. Nas demais indústrias, o Grupo SURA tem investimentos no Grupo Argos (cimento, energia e concessões rodoviárias e aeroportuárias) e, em 2023, avança o processo de desinvestimento no Grupo Nutresa (alimentos processados).