Loovi recebe aporte de R$ 45 milhões e deve investir em contratações e tecnologia

Insurtech mineira de seguro auto tem como objetivo chegar a R$ 360 milhões em faturamento até 2025 – Nascida com o objetivo de simplificar e democratizar o acesso dos brasileiros ao seguro auto, a insurtech mineira Loovi acaba de receber um aporte de R$ 45 milhões capitaneado pela Marçal Holding e Oliveira Participações, com assessoria do renomado escritório de advocacia Mello Torres. O valor deve ser investido em contratações, tecnologia, marketing e na abertura de novas linhas de distribuição, como corretores parceiros.

“A Loovi tem uma força digital muito significativa, mas temos explorado bastante a captação de executivos de vendas e corretores de seguro para a expansão no mercado brasileiro. Um dos planos é aprimorar nossa plataforma com a criação de um portal exclusivo para os corretores. Esperamos que no início do ano que vem essa ferramenta já esteja disponível”, explica o CEO e cofundador da Loovi, Quézide Cunha.

Também está nos planos da insurtech Somar a sua carteira, mais de 100 mil novos segurados, sendo que em números atuais, mais de 82% deles nunca tiveram seguro antes. Além disso, no próximo ano, a ideia é e contar com mais de 200 colaboradores – a empresa já possui uma sede pronta em Belo Horizonte que comporta 220 profissionais.

Presente em todos os estados brasileiros e em mais de 2 mil municípios, a Loovi viu seu faturamento crescer 86% em 2023 na comparação com o ano passado. Com a nova estruturação, a expectativa é alcançar 400% de avanço no fim do ano que vem e atingir R$ 360 milhões em faturamento até 2025.

Foco na desburocratização

Foi para que mais brasileiros pudessem acessar, de forma desburocratizada e com preço justo, o mercado de seguros automotivos que Quézide Cunha e William Naor fundaram a Loovi.

“O mercado de seguros, especialmente o veicular, é muito engessado, burocrático e pouco democrático. Dados da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais [CNseg] indicam que somente 30% dos veículos que circulam no país possuem seguro. Outras pesquisas apontam percentual até menor. Para grande parte do público do país, é um ‘luxo’. O problema é que, muitas vezes, o carro é o bem mais valioso da família”, comenta Cunha.

Com mensalidades que partem de R$ 89,90, o plano básico da Loovi contempla assistência 24 horas, carro reserva e pagamento de 100% da tabela Fipe em caso de furto ou roubo. O usuário pode acrescentar serviços extras como seguro contra batidas e fenômenos naturais, assistência para troca ou reparo de vidros e o dispositivo OBD, sigla em inglês para on-board diagnostics (na tradução, diagnóstico a bordo), que transforma qualquer veículo num smartcar.

“Tivemos o insight para a criação da Loovi após percebermos que havia uma lacuna em relação às classes C, D e E no mercado de proteção veicular. A empresa foi fundada para mudar esse jogo, trazer simplicidade e aderência à necessidade do brasileiro”, finaliza o CEO da empresa.

Quézide Cunha, CEO e cofundador da Loovi