Faltam 15 dias para o maior evento de Logística das Américas, em São Paulo

A Intermodal South America, que acontece de 5 a 7 de março, ocupará um espaço de 40 mil metros quadrados, com a participação de mais de 500 marcas expositores de 15 países do setor que representa 13% do PIB nacional – Além disso, durante os três dias do evento haverá palestras com os temas de maior tendência do setor debatidos por especialistas sobre transporte de carga, multimodalidade, sustentabilidade, intralogística, tecnologia, inovação e Comex

Em menos de 15 dias será dado início ao maior encontro de logística, transporte de carga, intralogística e comércio exterior das Américas, a Intermodal South America, que chega a sua 28ª edição com as principais tendências e novidades do mercado, debates sobre tecnologias, estratégias e multimodalidade.

Em um espaço de 40 mil metros quadrados, no São Paulo Expo, a organização espera receber, entre os dias 5 e 7 de março, mais de 43 mil profissionais durante os três dias de evento, que poderão presenciar os cases e novidades de 500 marcas, de 15 países.

Um dos destaques desta edição é contar com a participação de todos os elos das cadeia de suprimentos, produção e distribuição, com empresas representantes de todos os modais de transporte (aéreo, ferroviário, rodoviário e aquaviário), além dos segmentos de tecnologia, soluções para o setor portuário e intralogística. “A Intermodal 2024 terá uma matriz de transporte de carga ideal na oferta de soluções, inovação e serviços state-of-the-art”, diz Hermano Pinto Jr., diretor do portfólio de Infraestrutura da Informa Markets Brasil, promotora e organizadora da Intermodal.

Entre as 500 marcas expositoras presentes na Intermodal 2024 estão empresas como a MSC, Maersk, Log-In, Norsul, BYD, Azul Cargo, Lufthansa Cargo, GLP, MRS, BTP, VLI, o complexo portuário de Santos, além de mais de 30 portos e terminais portuários nacionais e internacionais, operadores logísticos, concessionárias ferroviárias e aeroportuárias, companhias aéreas, transportadoras, despachantes aduaneiros, logtechs e desenvolvedores de soluções de tecnologia para a operação logística e equipamentos para operações portuárias e de intralogística.

Outro aspecto da Intermodal 2024 destacado por Hermano Pinto Jr. que reflete o aquecimento da atividade logística em suas variadas aplicações é a presença de empresas que participam pela primeira vez do evento. “Este ano, mais de 30% do grupo de empresas presentes no evento participa pela primeira vez da Intermodal, como CMA CGM Brasil, BDP South America, TSA Logística, Reconlog e XCMG Brasil, o que indica que o mercado vem se atualizando, e cerca de 10% são empresas que retornaram ao evento, depois de algum período ausentes. Tudo isso é fruto do aquecimento no setor no Brasil e no mundo”, afirma Hermano.

90 palestrantes e 500 congressistas

Um dos pontos altos do evento é o 2ª Interlog Summit, com dois eventos simultâneos – o Congresso Intermodal (com foco nas questões de infraestrutura e conjunturais) e a XXVII Conferência Nacional de Logística, com curadoria da ABRALOG (Associação Brasileira de Logística). Durante os três dias de feira, o Interlog Summit proporá os debates em torno do tema De ponta a ponta na cadeia logística: Soluções para maximizar a conectividade, a cooperação e a sustentabilidade do setor.

Serão 90 palestrantes e 500 congressistas, para explorar os assuntos de maior relevância do setor, tratados por especialistas do mercado brasileiro e internacional de logística, com temáticas. Na CNL, a agenda deste ano abordará uma variedade de temas relevantes, como ESG, Inteligência Artificial, E-commerce, Infraestrutura, Multimodalidade, e Omnicanalidade e conta com a participação de empresas como Yamaha-Yamalog, Raízen, Maersk, Adidas e DHL, que apresentarão cases sobre sustentabilidade, eficiência operacional, automação, entr outros:

Entre as palestras da Conferência Intermodal estão o diretor-executivo da Fórmula 1 São Paulo, Francisco Mattos, que apresentará A logística dos bastidores da F1: a corrida que você não vê, e o presidente da Autoridade Portuária de Santos (ATP), Anderson Pomini, irá tratar sobre como endereçar o déficit tecnológico dos portos nacionais.

“A oferta de conteúdo altamente especializado e a participação de executivos e especialistas que são referência no mercado já é uma marca da Intermodal South America. Este ano, o Interlog Summit reúne uma ampla variedade de profissionais, o que proporciona uma visão abrangente do estado atual e futuro do setor de logística e transporte de carga. é uma oportunidade ímpar para todos os profissionais do setor para a formulação de estratégias e tomada de decisões”, finaliza Hermano.

Serviço:

Intermodal South America – 28ª Edição

Data: de 5 a 7 de março de 2024.

Local: São Paulo Expo.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo (SP).

