Bradesco Seguros lança guia de produto Auto

Tudo o que o corretor precisa saber sobre os produtos Auto agora está disponível em uma única página – A Bradesco Seguros traz uma nova proposta que promete facilitar a vida dos corretores e otimizar o processo de negociação. O “Guia de Produto Auto” foi desenvolvido para proporcionar um acesso rápido a todas as informações essenciais sobre o portfólio de produtos da seguradora. Em uma única página, contém detalhes sobre todos os produtos, destacando seus benefícios e características distintivas, o que facilita a visualização dos profissionais para um comparativo mais eficiente das soluções que se encaixam melhor ao perfil dos clientes, permitindo que ele tome decisões mais assertivas na negociação.

A Bradesco Seguros reforça a importância de um aprimoramento contínuo nas estratégias de vendas. “Propostas como essa facilitam o trabalho dos nossos parceiros de negócios e elevam o padrão de atendimento aos clientes. O “Guia de Produto Auto” é mais uma demonstração do nosso compromisso, oferecendo simplicidade e agilidade no universo dos seguros automotivos”, destaca Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Seguros.

O Guia está disponível no Portal de Negócios do Corretor, na área AutoRE > Produtos > Auto > Portfólio de Produtos Seguro Auto.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 7 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/23) e de R$ 791 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até nov/23) em market share de automóveis no mercado e 15,7% (até nov/23) de market share em residencial.

Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Seguros