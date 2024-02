WTW traz para o Brasil aplicativo inovador para que empresas possam monitorar o bem-estar dos funcionários e fazer a gestão das doenças crônicas

O ElfieWorks é uma plataforma holística de saúde com certificação médica para ajudar a prevenir e controlar doenças crônicas e, consequentemente, aumentar o bem-estar otimizando os custos médicos

Segundo o IBGE, as doenças crônicas são um dos maiores problemas de saúde pública do Brasil e do mundo, com impactos que permeiam a ocorrência de mortes prematuras, a perda de qualidade de vida, o aparecimento de incapacidades e elevados custos econômicos para a sociedade e para os sistemas de saúde. E isso não é uma exclusividade do Brasil. As doenças crônicas não transmissíveis constituem sete das dez principais causas de morte no mundo, de acordo com as estimativas globais de saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS).

As empresas não estão alheias a esses dados. Cada vez mais, elas buscam alternativas para melhorar o bem-estar de seus empregados. E a WTW, uma das maiores empresas de consultoria e corretagem de seguros do mundo, poderá ajudar nisso, pois está realizando uma parceria com a Elfie, para trazer ao Brasil um aplicativo para empresas monitorarem o bem-estar dos funcionários e gerir as doenças crônicas.

O ElfieWorks é uma plataforma holística de saúde com certificação médica para ajudar a prevenir e controlar doenças crônicas e, consequentemente, aumentar o bem-estar otimizando os custos médicos. O diferencial do ElfieWorks é que ele tem diversos programas em um único app e pode ser usado pelo funcionário da empresa e por toda sua família.

Olavo Berwanger, médico que coordena o Conselho Médico Científico Independente da Elfie, explicou que as doenças crônicas não transmissíveis causam danos significativos para a população em geral, por isso é cada vez mais necessário empresas identificarem e incentivarem o uso de novas práticas e soluções, principalmente as de automonitoramento de saúde.

“Esta plataforma se alinha precisamente com os requisitos de pessoas e empresas que buscam efetuar mudanças substanciais, integrando a gamificação no automonitoramento da saúde, ao mesmo tempo em que aproveitam os recentes avanços em tecnologias de ponta”, completou o médico.

Além dos sete programas de bem-estar (cuidados com a pele; abandono do hábito de fumar; higiene do sono e insônia; atividade física; gestão do estresse; gerenciamento nutricional; e controle de peso), o usuário ainda tem atendimento de um coach de saúde programado por inteligência artificial, que esclarece dúvidas e atendimento humanizado, para quem preferir conversar com uma pessoa.

Segundo Olavo Linhares, diretor de Clientes de Saúde e Benefícios da WTW Brasil, a solução inovadora integra o portfólio de soluções de saúde para funcionários, disponível para os clientes da WTW e seus parceiros.

“O objetivo do programa é fazer com que as pessoas sejam protagonistas de sua saúde, incorporando hábitos saudáveis em sua vida. Com o aplicativo, o usuário pode traçar metas de peso, alimentação, atividades físicas, acompanhar a pressão arterial e a glicemia, além de poder ter um escaneamento facial para avaliação do seu índice de bem-estar ou estresse. Assim, a empresa conseguirá adotar medidas preventivas para prestar um melhor cuidado com seu funcionário e, por fim, melhorar os resultados dela em termos de saúde”, explicou Linhares.

Até então, o app estava disponível apenas para usuário final. Com a parceria, será disponibilizado para empresas, trazendo ainda mais recursos. Com isso, pode ser vinculado com os programas existentes utilizados pelas empresas, incluindo a telemedicina, que poderá ser incorporada dentro do app.

Além do Brasil, a parceria de exclusividade entre a WTW e a Elfie se estende por todos os outros países do mundo.

