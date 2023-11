Primeira mulher do estado de Minas Gerais é empossada e passa a compor a Academia Nacional de Seguros e Previdência – ANSP

Com a missão de aprimorar de forma institucional o setor de seguros, previdência privada e instituições relacionadas, a Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), fundada em 1993, está celebrando 30 anos de existência. Em um momento crucial de transformação, a academia lidera uma nova era com base em diversos pilares fundamentais, dentre eles o ESG (Ambiente, Social e Governança), princípio que orienta a considerar não apenas os resultados financeiros, mas também o impacto ambiental, social e de governança das atividades praticadas.

Para que essa transformação aconteça, a academia passou a contar com 36 novos membros, dentre eles Fabiana Resende, vice-presidente executiva do Seguro PASI, primeira mulher do estado de Minas Gerais a compor o grupo acadêmico, que tem como principal objetivo, fomentar o mercado de seguros nacional e no estado, promovendo o bem-estar e a prosperidade do ecossistema.

A vice-presidente executiva do Seguro PASI, foi indicada pela acadêmica e diretora de Integração ESG, Simone Vizani, e passou por um processo criterioso de candidatura que incluiu análise de méritos, qualificações potenciais e foi aprovada pela ANSP. Com a admissão, Fabiana declarou que está muito feliz em ser a primeira mulher de Minas Gerais a fazer parte da academia: “Ser a primeira mulher do estado a fazer parte da ANSP torna esse momento ainda mais emblemático e significativo para mim.”

Minas Gerais conta ainda com cinco importantes nomes eternizados na academia, sendo eles: Alberto Osvaldo Continentino (in memoriam) – ex-presidente da Seguradora Minas Brasil a atual Zurich Seguradora; Landulfo Ferreira Junior – advogado em direito securitário; Roberto Silva Barbosa – ex-presidente da FENACOR e do Sincor/MG; Paulo Eduardo de Freitas Botti – Diretor Presidente da Terra Brasis Resseguros e Edmur de Almeida – vice presidente executivo da ANSP.

Em meio ao orgulho desta oportunidade, Fabiana que já faz parte de duas cátedras (ESG e Seguros Inclusivos) sabe que as responsabilidades com o mercado de seguros vão ser ainda maiores e, para isso, ela se sente entusiasmada em continuar agregando ao setor e com a academia, um espaço de incentivo ao estudo e de pesquisa na área de seguros e previdência.

“Tomar posse na academia sem dúvida é um dos marcos mais importantes em minha carreira profissional. É uma honra fazer parte dessa instituição que considero uma das principais do mercado segurador, não só pelo nível altíssimo de seus membros, mas também pela representatividade institucional e social que a ANSP congrega.”, disse ela.

O título de acadêmica vai somar à trajetória profissional de Fabiana, administradora de empresas e especialista em Vida e Acidentes, com foco na atuação em Microsseguros/Seguros Inclusivos, VG e Seguros Populares, que já conta com mais de 18 anos na companhia, onde passou por cargos de gerente de marketing e diretora executiva.

No âmbito institucional do Seguro PASI, a aprovação de Fabiana também é muito importante: é a primeira executiva que fará parte da Academia Nacional de Seguros e Previdência. Com esta representação, a companhia poderá continuar realizando a principal missão que se propõe: proporcionar proteção e segurança gerando a inclusão, bem como o bem-estar por meio do Seguro, da criação de coberturas e oferecendo diversas assistências aos clientes e aos parceiros.

A cerimônia de indução para o recebimento do grau acadêmico, através do simbolismo do colar acadêmico, aconteceu na última terça-feira (31), no Museu de Arte Moderna (MAM), em São Paulo. Para encerrar a celebração, Rogério Vergara – presidente da ANSP, destacou a importância do papel que todos os acadêmicos possuem em prol da mudança e da renovação da academia. “Ao longo dos próximos dois anos iremos pensar em momentos de transformação para que a academia seja cada vez mais da sociedade e de todos’’, encerra Vergara.

Fabiana Resende, vice-presidente executiva do Seguro PASI (Esq.) e Simone Vizani…