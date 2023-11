Grupo Bradesco Seguros é destaque em quatro premiações do Great Place To Work

A companhia figurou em mais um ano nos rankings regionais do Rio de Janeiro, Paraná e, pelo sétimo ano consecutivo, em Barueri e Região – O ano de 2023 tem sido repleto de reconhecimento para a área de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros. A companhia está entre as Melhores Empresas para Trabalhar em quatro categorias, segundo as premiações da Great Place to Work: Instituições Financeiras, Barueri e Região, Rio de Janeiro e Paraná.

Para a Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade da seguradora, Valdirene Soares Secato, as premiações são resultado de um esforço contínuo do Grupo para promover o bem-estar e o desenvolvimento dos funcionários. “As pessoas são um dos principais pilares do Grupo e nos dedicamos para proporcionar bem-estar e um ambiente de qualidade. Além de atuar para que nossos funcionários sejam valorizados e motivados. Ver nosso trabalho sendo premiado de forma recorrente é motivo de orgulho não apenas para mim, mas para todo o time”.

A GPTW é autoridade global do mundo corporativo e avalia aspectos como liderança, confiança e diversidade, além de reconhecer as melhores empresas para trabalhar, no país e regiões.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.