Seis em cada dez cargos do setor de seguros apresentaram aumento salarial acima da inflação, aponta pesquisa 

Diretor comercial e gerente de produtos registraram as maiores altas salariais do segmento no Estudo de Remuneração Michael Page 2024 – Seis em cada dez cargos do setor de seguros apresentaram aumento acima da inflação, aponta pesquisa recente realizada pela Michael Page, uma das maiores consultorias especializadas em recrutamento de média e alta gerência, parte do PageGroup. O levantamento revela ganho real salarial em 68% dos cargos avaliados nesse setor, enquanto 32% dos cargos avaliados não apresentaram mudança de um ano para o outro. Dos 19 cargos analisados, os que se destacaram com os maiores aumentos foram os de diretor comercial e gerente de produtos (+4%).

“O setor tem demandado cada vez mais perfis relacionados à análise de dados e desenvolvimento tecnológico. Mesmo sendo um mercado mais conservador em transformação digital, a área está se ajustando rapidamente diante de evoluções como o open insurance e a jornada digital do cliente, seguindo uma demanda maior pela simplificação dos processos”, explica Luciane Pires, gerente da Michael Page.

Para elaborar o estudo, a Michael Page consultou no ano passado 10 mil profissionais e empresas de todo o Brasil para entender quais são suas reais impressões sobre o mercado atual. Os executivos consultados ocupam cargos que vão desde posições de suporte à gestão até diretoria. A empresa procurou entender como os profissionais enxergam sua carreira, a posição do empregador no seu desenvolvimento profissional e outros fatores que completam a remuneração.

A partir dessa consulta, a companhia conseguiu traçar a remuneração mensal de 1453 cargos em 15 setores (Engenharia e Manufatura, Logística, Varejo, Vendas, Marketing e Digital, Agro, Tecnologia da Informação, Jurídico, Saúde e Ciências, Finanças, Seguros, Bancos e Serviços Financeiros, Recursos Humanos, Propriedade e Construção e Secretarial & Business Support). Os cargos foram listados em faixas salariais mensais que variam de acordo com a experiência do profissional (júnior, pleno, sênior ou coordenador) e porte da empresa (pequeno, médio ou grande).



