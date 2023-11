Tokio Marine é vencedora da 7ª edição do Estadão Finanças Mais na categoria Seguro Auto

Seguradora conquista o primeiro lugar pela sexta vez devido ao seu expressivo desempenho no segmento de seguros para automóveis – Pela sexta vez em sete anos, a Tokio Marine é reconhecida como a melhor Seguradora para automóveis pelo Prêmio Estadão Finanças Mais, um dos mais completos e prestigiados rankings de instituições financeiras do País. A Companhia figura entre as melhores Seguradoras do segmento desde a primeira edição da premiação – apenas em 2018 foi a segunda colocada do ranking.

A carteira de Automóvel é um dos destaques entre os resultados obtidos pela Seguradora nos últimos anos, período em que sua participação de mercado saltou de 3,0% em 2011 para 13,5% em 2023. Somente no primeiro semestre deste ano, registrou crescimento de 29,4%, em comparação ao mesmo período do ano passado. Atualmente, a Tokio Marine ocupa a vice-liderança no mercado e conta com uma frota de mais de 2,7 milhões de veículos segurados. Seu portfólio de produtos é bastante abrangente, contemplando automóveis de passeio, motos, utilitários e caminhões, além do seguro para Frotas de empresas.

“A liderança consolidada na categoria Seguro Auto do Estadão Finanças Mais é sustentada pela estratégia de crescimento que a Tokio Marine vem implementando nos últimos anos, baseada na oferta dos melhores produtos e serviços, na valorização do capital humano e na ampliação da cultura do seguro no Brasil. Estarmos entre as primeiras colocações do prêmio desde a sua criação é algo que chancela a qualidade do nosso trabalho e a dedicação dos nossos Colaboradores e Corretores parceiros, que são peças fundamentais para ampliar a conscientização da sociedade sobre a importância do seguro.”, comenta Marcelo Goldman, Diretor Executivo de Produtos Massificados da Tokio Marine.

O ranking Estadão Finanças Mais é realizado pelo jornal O Estado de S.Paulo, em parceria com a Austin Rating e apoio do Broadcast e Rádio Eldorado, e apresenta uma radiografia das instituições líderes do setor financeiro do País. São analisadas 15 categorias, de acordo com o segmento de atuação. Por meio de uma metodologia exclusiva de análise profunda dos principais indicadores de cada segmento, a publicação aponta as empresas com melhor desempenho.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

A Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia é subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 143 anos. A Seguradora coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio de soluções para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Em 2023, a Tokio Marine recebeu o rating AAA da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Marcelo Goldman, Diretor Executivo de Produtos Massificados da Tokio Marine.