Prepare-se para o exercício de 2025: Entenda como o plano de previdência pode reduzir o seu imposto de renda

A entrega da declaração do imposto de renda deve ser realizada até o dia 31 de maio, e é exatamente neste momento que o contribuinte amarga a mordida do leão e não percebe que poderia ter realizado ou aumentado suas contribuições para o plano de previdência, ou mesmo feito um aporte, aproveitado, assim, o incentivo fiscal para reduzir a base de cálculo do imposto de renda e consequentemente os impostos a serem pagos.

Para a entrega do imposto de renda relativa ao ano calendário 2023, que se encerra em 31 de maio de 2024, já não é possível se aproveitar dos incentivos fiscais, mas a boa notícia é que nunca é tarde para começar. “Quanto antes começar melhor, inclusive é possível se programar para contribuir mensalmente, deixando mais fácil e leve o exercício de poupar. As deduções ocorrem sobre as contribuições ou aportes realizados no ano anterior ao exercício de referência, ou seja, as contribuições feitas durante o ano de 2024 serão utilizadas na declaração a ser feita no exercício de referência 2025”, explica Demetrius Lima, Gerente de Previdência da Lockton.

O benefício fiscal permite abater até 12% dos rendimentos anuais da base de cálculo do IR com as contribuições feitas para o plano de previdência. Por exemplo, se as contribuições anuais ficam em torno de 8% a 10% da renda, o contribuinte ainda pode investir entre 4% e 2%, respectivamente, a mais no plano para chegar ao limite de dedução de 12%. “Ou seja, quanto mais dinheiro o contribuinte investe na sua previdência, menos imposto ele paga e maior a possibilidade de valor a restituir”.

Diante disso, o executivo orienta. “É muito importante que o contribuinte tenha visão de longo prazo e se planeje para aproveitar as oportunidades de aumentar a sua reserva previdenciária aportando renda extra como por exemplo, bônus, férias e 13º salário”, conclui.

Sobre a Lockton

A Lockton é a maior corretora de seguros independente do mundo. Presente em 125 países, foi fundada por Jack Lockton em Kansas City, Missouri, EUA, em 1966. Chegou ao Brasil em 1994 e possui escritórios em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. Atualmente, oferece de maneira global soluções de riscos, benefícios e seguros por meio de seus 10 mil colaboradores e administra uma carteira de mais de 65 mil clientes. Premiada pela revista Insurance Business como Melhor Empresa para Trabalhar em Seguros por 13 anos consecutivos, em 2022, a Lockton foi nomeada entre as Empresas com Melhor Gestão pela Deloitte e pelo Wall Street Journal. Recentemente, a Forbes reconheceu a instituição como Melhor Empregador da América, nas categorias Grandes Empresas e Diversidade.

