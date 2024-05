Grupo Bradesco Seguros participa do SeguroPod, podcast da CNSeg

No episódio de maio, Giuliano Generali aborda a relação entre inovação e cultura da proteção, fundamentais para o mercado segurador – Em maio, o Grupo Bradesco Seguros participou do SeguroPod, podcast promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg) com apresentação de Valéria Rodrigues. Representando a seguradora, Giuliano Generali, Superintendente Executivo de Canais Digitais e Experiência do Cliente, destacou a importância da inovação e do uso de novas tecnologias, aliado à uma mudança cultural dentro das empresas o que habilita a capacidade de responder às constantes mudanças e transformações no mercado segurador e de fato, colocar o cliente no centro.

Na ocasião, o executivo falou sobre o uso da Inteligência Artificial em serviços do mercado segurador, como na subscrição de riscos, que proporciona ganho da eficiência, e no atendimento, tanto de clientes quando de corretores de seguros. “A tecnologia traz um atendimento mais ágil, eficaz, com um custo de servir menor e um atendimento mais personalizado. Além disso, ela tem colaborado com disseminação do seguro para públicos que não consumiam esse tipo de produto, aumentando a penetração no mercado brasileiro e gerando oportunidades para nós”, diz Giuliano.

Outro fator essencial diz respeito à cultura de cliente no centro e ao desenvolvimento de novas habilidades, conhecimentos e competências. “A transformação digital passa em essência por colocarmos o cliente no centro do que estamos fazendo, e para isso temos que ter um time com mentalidade de ouvir e testar constantemente com nossos clientes e corretores e que domine as capacidades de tecnologia, dados, ux e desing, essenciais para buscarmos cada vez mais uma melhor experiência para nossos usuários”.

O episódio completo está disponível no link: https://open.spotify.com/episode/6Epr2ww5NtfKw3q2o5VMdj

