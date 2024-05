Coris destaca aumento na emissão de bilhetes de seguro viagem para o feriado de Corpus Christi

Europa, Ásia, África e Oceania estão no topo (38,31%) dos destinos mais procurados – A Coris, referência em assistência e seguro viagem, divulgou dados sobre o aumento na emissão de bilhetes de seguro viagem durante a semana do feriado de Corpus Christi. Em maio, a empresa registrou 15,8% do total de bilhetes emitidos com vigência para a Semana Santa, um aumento significativo em comparação a janeiro, quando esse percentual era de apenas 0,9%.

Luiz Gustavo da Costa, CEO da Coris, destacou a importância desse crescimento: “O aumento expressivo na emissão de bilhetes durante o feriado prolongado reflete a retomada do turismo e a crescente conscientização sobre a importância do seguro viagem”.

Destinos preferidos dos brasileiros

Os dados também revelaram as preferências de destino dos brasileiros. As regiões da Europa, Ásia, África e Oceania foram as mais procuradas, com 38,31% dos bilhetes emitidos. Em segundo lugar, destinos dentro do Brasil representaram 26,84%, seguidos pelos Estados Unidos com 16,24%.

Com o aumento da procura por destinos internacionais, a contratação de um seguro viagem se torna ainda mais importante. “Se tem uma coisa que o brasileiro gosta, é viajar. Mas ainda falta amadurecimento sobre a importância de um seguro viagem tanto nacionais, quanto internacionais”, comenta Luiz Gustavo. “O final de maio, junho e julho são alta temporada na Europa, o que possivelmente explica a alta demanda para a região. Mas é importante se precaver de qualquer imprevisto ao contratar um seguro viagem e aproveitar a viagem com tranquilidade”, finaliza o CEO.

Sobre a Coris

A Coris, empresa com mais de 35 anos de experiência em assistência e seguro viagem, destaca-se como uma das líderes no setor. Com atendimento próprio, exclusivo e de alta qualidade, a empresa garante assistência 24 horas por dia em português aos seus clientes em âmbito global.

Com uma ampla gama de serviços, a empresa oferece opções de seguro para todos os tipos de viagens nacionais e internacionais incluindo viagens de lazer e negócios, cruzeiros, intercâmbios, além de coberturas específicas para pets, gestantes e esportistas amadores e profissionais. A Coris possui o maior número de modalidades esportivas cobertas, consolidando sua posição como a principal no setor. O constante investimento em tecnologia e qualidade é evidenciado pela presença de uma equipe do corpo clínico dos hospitais Israelita Albert Einstein e Sirio Libanes, reforçando o seu compromisso com a excelência na prestação de serviços.

Todos os serviços e pacotes da empresa incluem a cobertura médica para doenças preexistentes, atendendo às diversas necessidades dos clientes e possibilitando que todos os viajantes possam sonhar e usufruir do sonho de viajar. Além disso, a empresa estabelece parcerias estratégicas com renomados atletas e influenciadores, como os campeões mundiais de surf Lucas Chumbo e Bruna Takahashi, reforçando o compromisso da Coris em oferecer soluções completas e confiáveis exatamente quando o viajante mais precisa.

Mais informações: https://coris.com.br