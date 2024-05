Sabemi registra resultado financeiro de R$ 67,4 milhões em 2023

Valor representa crescimento superior a 40% na comparação com o desempenho de 2022 – Referência nacional em seguro de pessoas e serviços financeiros, o Grupo Sabemi fechou 2023 com um crescimento de mais de 40% na comparação com o ano anterior. O resultado financeiro do Grupo formado pelas holdings Severo Participações S.A. (que tem a Sabemi Seguradora como subsidiária) e Sabemi Participações S.A. (controladora da Sabemi Negócios e da Sabemi Tec) foi R$ 67,4 milhões, com um lucro de R$ 13,6 milhões e patrimônio líquido superior a R$ 293,1 milhões. De acordo com as informações divulgadas pela companhia, o valor representa um EBTDA superior a R$ 34 milhões. “Os resultados demonstram a confiança que clientes, parceiros e o mercado depositam na Sabemi, bem como na resiliência e potencial do negócio”, ressalta o diretor executivo de Serviços Financeiros, Rodrigo Severo.

Entre outros fatores, o crescimento pode ser atribuído a um amplo processo de reposicionamento do Grupo. Na área de seguros, por exemplo, a Sabemi vem reforçando, nos últimos anos, a sua oferta de produtos e serviços, os seus canais de distribuição e o seu relacionamento com corretores e com o mercado B2B. O movimento surtiu efeito: o Grupo fechou 2023 com R$ 35,2 bilhões em importância segurada (R$ 23,6 mil em média por vida).

Quanto ao número de segurados, aliás, a companhia comemorou um feito histórico no ano passado: chegou à marca de 1,5 milhão de vidas, uma expansão significativa em relação a 2022. É nesta expansão, inclusive, que se concentra a principal meta da companhia para este ano: chegar a 2 milhões de vidas seguradas, ampliando ainda mais a presença em todo o Brasil. “Os bons resultados do último ano nos deram a perspectiva de um 2024 positivo, com expectativa de aumento de mais de 14% no faturamento”, diz Severo.

Sobre a Sabemi Seguradora



A Sabemi Seguradora integra o Grupo Sabemi, que há 50 anos atua no ramo de seguros de pessoas, previdência e serviços financeiros, com foco na proteção e na segurança de seus parceiros, clientes e de seus aproximadamente 2 milhões segurados. Presente em todo o Brasil, a Sabemi conta com sucursais e canais digitais, além de centenas de corretores cadastrados. Dentre os seus principais reconhecimentos, estão as premiações na área de gestão de pessoas e valorização dos colaboradores, como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB.