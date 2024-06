Porto cresce 14% em valor de marca e é a 16ª marca mais valiosa do Brasil

A Porto mais uma vez foi destaque no ranking da Interbrand, consultoria global de marcas, que anunciou na última terça-feira (04) as “Marcas Brasileiras Mais Valiosas”. A companhia cresceu 14% em relação ao ano anterior, atingiu R$ 1,1 bilhão em valor de marca, e ocupa pela segunda vez consecutiva a 16ª posição no ranking.

“Para nós é muito gratificante estar novamente no ranking das marcas brasileiras mais valiosas da Interbrand. Esse resultado é o reflexo de que estamos no caminho certo quando dedicamos nossos esforços para melhorar a experiência de nossos clientes ao oferecer proteção e segurança para todos. Queremos caminhar cada vez mais nesse sentido e seguir fazendo a diferença na vida de nossos clientes e corretores parceiros”, comemora Luiz Arruda, VP Comercial e Marketing da Porto.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 75 anos de mercado, a companhia possui quatro verticais de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 15,9 milhões de clientes únicos, 12,9 mil funcionários, 13 mil prestadores e 37 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 54 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Fazem parte do universo Porto: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Uruguay entre outras. Em 2023, a Companhia apresentou R$ 31,7 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 2,26 bilhões. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.