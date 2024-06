Grupo Bradesco Seguros lança plataforma com mais de 100 cursos gratuitos

Conteúdos sobre educação financeira, saúde mental, sustentabilidade e alta performance estarão disponíveis online para toda a sociedade de forma gratuita – O aprendizado contínuo estimula o cérebro e permite o desenvolvimento de novas habilidades que contribuem para a longevidade. Pensando nisso, o Grupo Bradesco Seguros lança, em 04 de junho, o “Espaço Universeg”, uma plataforma que reúne mais de 100 cursos sobre temas diversos, entre eles: educação financeira e em seguros, saúde mental, sustentabilidade, alta performance e muitos outros. Disponível gratuitamente, a ferramenta pode ser acessada por todos que buscam atualização e desenvolvimento pessoal e profissional.

“A plataforma nasceu para cumprir um papel fundamental em nossa estratégia de contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Para ofertarmos conteúdos de maneira assertiva, realizamos uma pesquisa online em todo o país para entender os principais temas pesquisados pelos brasileiros e pautar os conteúdos que seriam disponibilizados. Dentre os achados, identificamos que 57% pesquisam sobre desenvolvimento pessoal/profissional; 56% sobre educação financeira; 49% sobre saúde mental; e 32% sobre seguros/proteção pessoal e patrimonial. A partir disso, conseguimos entregar uma experiência completa para os usuários, abordando assuntos que sejam do interesse de todos”, diz Valdirene Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

Entre os conteúdos disponíveis estão também os cursos preparatórios para as certificações CPA10, CPA20, CEA (Certificações Profissionais oferecidas pela ANBIMA); cursos sobre o uso de programas, tais como Microsoft Word e Excel; além de conteúdos como construção de marcas no LinkedIn, finanças, negócios sustentáveis e qualidade de vida. A plataforma também oferece cursos voltados para área de seguros, organização financeira, previdência privada, entre outros temas.

Todos os conteúdos podem ser acessados no site: www.espacouniverseg.com.br

Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo.