Patricia Chacon assume como COO da Porto Seguro

A partir desta quarta-feira (06), Patricia Chacon chega para integrar a equipe como nova COO – Chief Operating Officer, sob a liderança de Rivaldo Leite, CEO da vertical Porto Seguro. Patrícia vem para acelerar o crescimento com foco em excelência na operação. “A Patricia tem uma história reconhecida no mercado de seguros. Estamos felizes e confiantes de que a sua chegada irá fortalecer e acelerar a nossa trajetória de crescimento e digitalização, para entregar as melhores soluções em parceria com os nossos corretores”, explica Rivaldo Leite, CEO da Porto Seguro.

A Porto Seguro concentra as soluções de seguros da companhia nos segmentos Automotivo, Residencial, Patrimonial, Empresarial, de Vida e Previdência, entre outros. O objetivo da vertical é ir além da manutenção de liderança em auto e ramos elementares, atuando para expandir o mercado e servir mais clientes com soluções inovadoras, com olhar para o futuro, aliando conhecimento e tecnologia. “A posição recém-criada pela companhia visa garantir ainda mais a eficiência das operações, impulsionando o setor e fazendo com que o seguro seja cada vez mais inclusivo e acessível para as pessoas”, complementa Rivaldo.