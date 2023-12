Aon é Reconhecida com um dos RHs Mais Admirados da América Latina

Valorizar e reconhecer equipes de Recursos Humanos com atuação de referência e que promovam constante evolução das estratégias de gestão de pessoas. Foi a partir dessas premissas que o Grupo Gestão RH entregou, na última semana, o prêmio CEOs e RHs Mais Admirados de 2023, que teve a Aon plc (NYSE: AON), empresa líder global em serviços profissionais, como destaque na categoria “10 RHs mais admirados – América Latina”.

Em sua 18ª edição, a premiação deste ano contou com a presença de centenas de convidados durante cerimônia em São Paulo, entre eles a vice-presidente de Recursos Humanos da Aon para a América Latina, Adriana Zanni, que recebeu em mãos o prêmio na categoria “10 RHs mais admirados – América Latina”.

O evento reconheceu empresas e líderes empresariais e de Recursos Humanos que conquistaram a admiração do mundo corporativo por sua atuação no campo da gestão de talentos, reforçando a visão de que as pessoas são o ativo mais valiosos para as organizações e um pilar estratégico na condução dos negócios e na sustentabilidade das companhias no longo prazo.

“A sensação de realização é muito grande, esse prêmio é um reconhecimento de que estamos no caminho certo, construindo um ambiente organizacional de desenvolvimento, acolhimento e inclusão. Agradeço ao Grupo Gestão RH, a todo o time da Aon e também aos colegas da comunidade de recursos humanos, todos essenciais no desenvolvimento de um mercado de trabalho mais saudável e próspero”, destacou Zanni.

O Prêmio CEOs e RHs Mais Admirados de 2023 contou com as seguintes categorias:

•CEOs do ano

•10 CEOs mais admirados

•RHs do ano – América Latina

•10 RHs mais admirados – América Latina

•RHs do ano – Brasil

•10 RHs mais admirados – Brasil

•RHs mais admirados regional

Os vencedores foram definidos seguindo, inicialmente, uma votação quantitativa e aberta ao público, que neste ano teve recorde de votos, com mais de 380 mil participações e, em um segundo momento, uma nova fase de votação foi realizada entre os finalistas.

“Premiações como a do Grupo Gestão RH ressaltam a importância de estratégias de gestão de capital humano que ajudem as organizações a navegar na volatilidade e tragam as melhores práticas de bem-estar para a construção de uma força de trabalho resiliente”, reforça a executiva.

Sobre a Aon

Aon plc (NYSE: AON) existe para dar melhor forma às decisões – para proteger e enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo. Nossa equipe fornece aos nossos clientes, em mais de 120 países e territórios, consultoria e soluções que lhes dão clareza e confiança para tomar as melhores decisões para proteger e expandir seus negócios.