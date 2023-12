Grupo Generali recebe o Prêmio Transatlântico

O Grupo Generali recebeu o Prêmio Transatlântico, emitido pela Câmara de Comércio Americana na Itália, por investimentos feitos no Atlântico. O reconhecimento foi recebido por Carlo Trabattoni, CEO da Generali Asset & Wealth Management, durante a XVII edição do Prêmio Transatlântico que ocorreu essa semana em Milão, com a participação do Ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, Antonio Tajani – que também recebeu o “Prêmio de Liderança Transatlântica” – bem como a Embaixadora da Itália nos Estados Unidos, Mariangela Zappia, e Jack Markell, Embaixador dos Estados Unidos na Itália.

A Generali, uma das maiores provedoras globais de seguros e gestão de ativos, foi reconhecida pela aquisição da Conning Holdings Limited da Cathay Life, uma empresa controlada pela Cathay Financial Holdings, uma das instituições financeiras mais importantes da Ásia.

A Conning Holdings Limited, com sede nos Estados Unidos, é uma gestora de ativos global líder dedicada a clientes de seguros e institucionais com aproximadamente US$ 157 bilhões em ativos sob gestão.

Após a aquisição da Conning e suas subsidiárias, o total de ativos sob gestão do Grupo aumentará para US$ 845 bilhões. Graças à transação, a expertise diversificada de investimentos da Generali e as atividades para clientes de terceiros se estenderão aos Estados Unidos e à Ásia, em linha com a estratégia do Grupo ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’.

Sobre o Grupo Generali

A Generali é um dos maiores provedores globais de seguros e gestão de ativos. Fundada em 1831, está presente em mais de 50 países do mundo, com uma receita total em prémios de 81,5 milhões de euros em 2022. Com 82 mil funcionários, atendendo 68 milhões de clientes, o Grupo tem é lider na Europa e em crescimento na Ásia e na América Latina. Em seu propósito está o compromisso de ser um parceiro vitalício com seus clientes, alcançado através de soluções inovadoras e personalizadas. Com isso, é uma das melhores na categoria de experiência do cliente, com capacidade de distribuição global em digitalização. O Grupo também incorporou totalmente a sustentabilidade em todas suas escolhas estratégicas, com o objetivo de criar valor para todas as os stakeholders e, ao mesmo tempo, construir uma sociedade mais justa e resiliente.

Seguros Unimed obtém liminar para impedir clínica de solicitar logins e senhas de segurados e pagamento de reembolsos sem desembolso

A Seguros Unimed obteve uma liminar determinando que uma clínica se abstenha de solicitar logins e senhas de seus segurados, sob pena de multa de R$500.00 por solicitação. A ação foi ajuizada pela empresa de seguros em razão da prática abusiva do estabelecimento para realizar o reembolso de despesas médicas. A empresa argumentou que a solicitação dos logins e senhas viola a privacidade dos segurados e representa um risco à segurança de suas informações pessoais.

A decisão do juiz da 14ª Vara Cível Central de São Paulo, Dr. Christopher Alexander Roisin, foi favorável à seguradora. O magistrado entendeu que a solicitação dos logins e senhas é uma prática abusiva, pois viola o direito à privacidade dos segurados.

Além disso, a empresa também obteve autorização para recusar os pedidos de reembolsos em que não houver a prova do desembolso.

Esta decisão é uma importante vitória para a defesa dos direitos dos segurados. A Seguros Unimed reitera seu compromisso com a segurança e a privacidade de dados dos seus clientes, atuando em benefício da sustentabilidade de seus serviços e contra ações fraudulentas.