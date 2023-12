Grupo Bradesco Seguros conquista Prêmio Banking Transformation

Empresa foi a vencedora com o case Cobrança em cartão de crédito de forma recorrente, na categoria Foco ESG – O Grupo Bradesco Seguros ganhou, na última segunda-feira, 4, o Prêmio Banking Transformation. A seguradora foi contemplada na categoria ‘Foco ESG’, com o case ‘Cobrança em cartão de crédito de forma recorrente’. Em sua 19ª edição, o prêmio é organizado pela Cantarino Brasileiro, hub de relacionamento e conteúdo voltado à inovação.

O Prêmio Banking Transformation é uma importante referência de qualidade e eficiência para o setor. Diversas empresas realizaram inscrições, o que totalizou mais de 200 cases analisados pelo corpo de jurados composto por especialistas com notório conhecimento da indústria financeira.

“Ficamos muito felizes em ver o nosso trabalho reconhecido, em um projeto que reforça a meta do Grupo Bradesco Seguros de colocar sempre o cliente no centro da estratégia de negócios, ao oferecer uma modalidade de cobrança mensal em que cada pagamento é feito de forma automática na fatura do cartão de crédito do nosso segurado”, destaca Alexandre Faller, Superintendente Executivo de TI do Grupo Bradesco Seguros, responsável por receber o prêmio juntamente com sua equipe.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.