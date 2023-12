ID Seguro aprimora parceria com a Certisign

Ações de melhoria foram apresentadas durante o Encontro das ARs Empreendedoras 2023 – A ID Seguro, rede de Autoridades de Registro geridas por corretores de seguros, realizou nesta segunda-feira, 04 de dezembro, no Centro de Atividades do Sincor-SP, a edição 2023 do Encontro das ARs Empreendedoras. O evento aconteceu de forma híbrida, possibilitando aos gestores das ARs a participação presencial ou online, e a aproximação com executivos da nova gestão da parceira Certisign.

De acordo com Leonardo Elias, coordenador de Certificação Digital da ID Seguro, a nova gestão da Certisign está trazendo mais tecnicidade para a operação. “Os novos executivos são profissionais com muita experiência na área de tecnologia, assim as tomadas de decisão passaram a ser muito mais técnicas, visando retomar a liderança que a empresa sempre teve no segmento”, apontou.

Boris Ber, presidente do Sincor-SP e gestor de AR, disse que a parceria está caminhando para novos tempos. “Todas as vezes que pedimos uma conversa com a Certisign para acertar arestas fomos ouvidos. Temos um novo planejamento estratégico, com diversas melhorias. A Certisign quer mais do que todos nós a satisfação da operação”.

“Assumo o compromisso de termos esses encontros de conversa franca com mais frequência em 2024”, garantiu Elias.

Diagnóstico de melhorias

Diego Martins, Chief Revenue Officer (CRO) da Certisign, apresentou o cenário do mercado e da empresa. O diagnóstico interno de melhorias foi elaborado com base na avaliação de resultados históricos, de acordo com seis dimensões de atuação da Certisign: 1) portfólio e oferta; 2) vendas e canais; 3) marketing e comunicação; 4) operacional estrutura; 5) pessoas e gerenciamento; 6) inovação e qualidade.

“Mudanças no ambiente externo – como mercado, concorrência, tecnologia e regulamentação – representam ameaças e oportunidades que afetam o negócio. Porém, são as capacidades da empresa em cada dimensão que a qualificam para lidar com quaisquer condições de mercado, aproveitando ou mitigando as ameaças”, disse Diego Martins.

O plano de recuperação proposto pela CertiSign envolve:

Reestruturação operacional – redesenho e implantação do novo modelo de gestão; reestruturação de sistemas e processos.

Revisão de entrada no mercado – reconstrução do departamento de marketing; revisão atual do portfólio; modelo de precificação e revisão da política comercial; estruturação do canal de vendas corporativo; criação de equipe de planejamento de vendas.

Expansão comercial – orquestração das ações de marketing; Projeto Praxis, consultoria de canais (parceiros de vendas/ARs); revisão da abordagem de televendas; expansão da estrutura de vendas corporativas.

Consolidação de negócios – revisão da marca; implantação do modelo orçamentário.

Oportunidades para 2024

Nathalia Koga, responsável pela área de Canais da Certisign, falou sobre futuro, o que a empresa está fazendo hoje para colher nos próximos anos. “Nosso desafio para o ano que vem é aumentar em cinco vezes o ticket médio das vendas de certificados digitais”, comentou.

Estão sendo estruturados os seguintes projetos para 2024: