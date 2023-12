Nova presidente fala dos planos para a Sou Segura

A nova diretoria da Sou Segura foi eleita em Assembleia Geral realizada dia 30 de outubro. A presidente é a advogada e professora Liliana Caldeira, que promete dar continuidade ao que classifica como “intenso e brilhante trabalho” iniciado e desenvolvido pelas presidentes anteriores, Simone Vizani e Margo Black, que receberam o título de “Presidente de Honra” da entidade, por conta de suas respectivas atuações ambas determinantes e marcantes para a existência da entidade. “A Sou Segura já tem lançado os pilares de suas ações na busca de oportunidades equânimes no mercado corporativo e no mundo de mulheres empresárias. São eles: a capacitação e a rede de apoio a todas as mulheres através de mentoria e de networking. Seguiremos nas capacitações sejam elas por palestras, treinamentos, podcasts, programas da TV Segura, mentorias, e, também, estimulando mulheres a escrever em nossa coluna Fala Mulher, dando espaço e lugar de fala a elas nos podcasts, nos programas de TV e em nossos eventos”, adianta, acrescentando ainda que essas iniciativas buscam “demonstrar efetivamente que lugar de mulher é onde ela quiser estar e a Sou Segura estará aqui sempre a estimular as mulheres a encontrarem e se posicionarem no lugar que elas escolherem”.

Nesse contexto, Liliana Caldeira pretende adotar a frase “rumo à equidade através da sororidade feminina” como um “verdadeiro mantra” a inspirar a nova diretoria da Sou Segura a seguir em frente “com irmandade e solidariedade”.

Segundo ela, essa frase deve ecoar em todas as ações e iniciativas da nova gestão, demonstrando que as mulheres, juntas, sempre mais fortes do que quando trabalham e lutam em uma prática solitária. “Há cada vez mais uma conscientização das mulheres de que essa união é essencial e que somos muito maiores e melhores quando ouvimos nossa intuição e agimos com sensibilidade e acolhimento uma a outra”, frisa.

Assim, tais práticas poderão ser comprovadas nos eventos, mentorias e, principalmente, nas “pequenas e rotineiras ações umas com as outras, porque é na simplicidade da rotina que demonstramos nossa sororidade e nossa fortaleza feminina”.

Outra prioridade será tornar a Sou Segura cada vez mais “nacional”. A intenção é expandir ainda mais a abrangência geográfica com eventos realizados fora do eixo Rio e São Paulo. Para tanto, será indispensável a atuação das “embaixadoras”, além da inclusão de mulheres de estados de todas as regiões do Brasil no Conselho Consultivo. “Apenas com a inclusão de mulheres de outras regiões, de diversas etnias, de outras classes, de outras condições estaremos praticando, de fato, uma política de diversidade, com escuta ativa de várias falas e com a absorção de outros olhares singulares para formar, integrar, compor e representar a multiplicidade do universo feminino de nosso país”, finaliza Liliana Caldeira.

A nova presidente da Sou Segura é mestra em Direito Econômico pela UFRJ e pós-graduada em Direito Empresarial pela FGV, licenciada em Filosofia pela UERJ e professora da Escola de Negócios e Seguros (ENS) nos cursos de graduação e pós-graduação e de formação de corretores de seguros e do IPETEC – Instituto de Pesquisa Educação e Tecnologia da UCP – Universidade Católica de Petrópolis.

Atua também como conteudista e elaboradora de materiais didáticos para a ENS, escreve artigos técnico-jurídicos publicados na mídia especializada em seguros e é coautora do livro “Mulheres no Seguro”, publicado pela Editora Leader.

Liliana Caldeira, nova presidente