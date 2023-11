Painéis elétricos certificados reduzem exposição de indústria e empresa a riscos e diminuem custos com seguros

Equipamentos auxiliam na distribuição eficiente de energia e prevê possíveis falhas

O setor de seguros movimentou cerca de R$619,3 bilhões e registrou alta de 11,8% em 2022 em relação ao ano de 2021. O segmento que mais apresentou crescimento foi o de danos e responsabilidade, com projeção de aumento de 25,2% esse ano. Esses dados foram apontados pela Confederação Nacional de Seguros e destacam a importância de seguros como uma maneira de proteger contra imprevistos que causam danos materiais.



Ao contratar um seguro, leva-se em consideração o nível de risco envolvido, ou seja, quanto maior a necessidade de cuidados com o objeto segurado, mais elevado é o preço do seguro. Dessa forma, é essencial que as coberturas oferecidas se adéquem às necessidades específicas de cada negócio. Por exemplo, uma empresa do ramo alimentício que precisa manter freezers ligados, deve contratar um seguro que cubra, entre todas as despesas, as decorrentes de uma eventual panem elétrica dos equipamentos.



Nesse sentido, uma solução para as empresas e indústrias evitarem expor equipamentos ao risco e, consequentemente, diminuírem o custo com seguro é instalando painéis elétricos certificados. Isso porque, com painéis é possível distribuir a energia elétrica de maneira segura e eficiente, mitigando a possibilidade de eventos que impactem as operações corporativas e diminuindo a probabilidade de acionamento da seguradora.



“Assim como os seguros de carros são mais caros em cidades violentas, o valor de uma apólice encarece mais em empresas e indústrias que não faz nenhum gerenciamento de ricos de suas atividades. Os quadros garantem maior agilidade, produção sem perdas de qualidade e redução de custos”, disse Fábio Amaral, CEO da Engerey, especializada em painéis elétricos tipo PrismaSeT e SM6, ambas da francesa Schneider Electric.



Os painéis do tipo PrismaSeT são destinados às instalações de baixa tensão e os do modelo SM6 são direcionados às instalações de média tensão, atendendo, em ambos os casos, multi setores como varejo (lojas), clínicas, hospitais, data centers, aeroportos, shoppings e, especialmente, indústrias. Eles seguem as normas de segurança IEC 61.439 e 60.694, respectivamente.



Além da qualidade e segurança, ambas têm em comum uma tecnologia robusta, operada por internet das coisas (IoT) e Cloud Computing. A partir do uso de sensores wireless, é possível detectar algum problema ou prováveis riscos em tempo real, de qualquer lugar. Isso permite cruzar informações e agir rapidamente em diferentes cenários para decisões rápidas e assertivas com segurança.



“Os painéis são conectados 24 horas por dia, sete dias na semana. Ou seja, os gestores conseguem prever qualquer problema que possa ocorrer e tomar atitudes preditivas para que nada de pior ocorre, seja um curto-circuito, uma falta de energia ou qualquer outro incidente. Esse monitoramento auxilia na tomada de decisões mais assertivas e o melhor de tudo é que estão dentro das normas legais”, completa Fábio.



