Tríade financeira: a modalidade que pode auxiliar na ampliação e proteção de patrimônio, indica especialista

Segundo Alberto Junior, CEO da holding Life Brasil, investimentos, seguros de vida e assessoria fiscal podem, juntos, potencializar o hábito financeiro saudável dos brasileiros – Dados de uma pesquisa do Reclame Aqui com mais de 10 mil pessoas indicou que 72% delas não investem o seu dinheiro. Dois motivos elencados foram a falta de conhecimento e o receio de perder dinheiro. Para que os brasileiros tenham mais segurança ao pensar em como cuidar e ampliar seu patrimônio, o especialista Alberto Junior, CEO da Holding Life Brasil e da LBI Investimentos, difundiu uma nova modalidade, chamada de “tríade financeira”. O objetivo é mostrar que é possível juntar três áreas principais e criar hábitos financeiros saudáveis: investimentos, seguros e assessoria fiscal.



“Seguro de vida e investimentos financeiros são coirmãos. Por isso, administrá-los de forma conjunta pode trazer benefícios para pessoas e empresas. Combinar essas duas áreas, com assessoria fiscal, pode permitir uma diversificação financeira mais ampla e ajudar a gerenciar riscos e melhorar o desempenho geral de uma carteira”, declara o executivo.



Ainda segundo Alberto, os investimentos servem para atender quem tem a necessidade de expansão do patrimônio e renda. A proteção pessoal e patrimonial, por exemplo, pode ser realizada por meio de seguros de vida. Por fim, a assessoria fiscal pode garantir a melhor estratégia quando se fala em tributos e planejamento sucessório”, explica Alberto.

Por onde começar?

Alberto esclarece que o primeiro passo para começar a cuidar da área financeira é encontrar os profissionais certos: especialistas financeiros, corretores de seguros e assessores fiscais. Normalmente, eles atuam em empresas distintas, mas o mercado já demonstra interesse em concentrar todas essas especialidades em um só local.



Este é o caso da própria holding Life Brasil que agora conta com seu braço Life Brasil Investimentos (LBI), escritório de assessores de investimentos, cuja matriz está situada na região Sul do país. Por meio de seus especialistas e estrategistas financeiros, formados comercialmente pelo executivo Alberto Junior, tem o objetivo de levar o conhecimento e as melhores práticas para os clientes interessados em ampliar seu patrimônio, apoiados à expertise de mais de 30 anos no setor de seguros de vida e, em breve, contará com assessoria fiscal para fechar a tríade financeira e levar mais segurança para ampliação e proteção de patrimônio aos brasileiros.



Sobre Alberto Junior – Alberto Junior começou a vender seguros de vida ainda na adolescência, em Porto Alegre (RS), e desde então já acumula mais de 30 anos de experiência no segmento. Acredita no compartilhamento de conhecimento, por isso escreveu cinco livros: A Lógica (traduzido ao inglês), Vendedor Cougati, GOOO Up, The big Players e Como ser um inútil e se tornar milionário, exemplares vendidos no Brasil e no mundo. É criador do Sistema Integrado de Venda sem Filtro X3 (SIVE), do Método de Formação de Riqueza (MFR), voltado a times comerciais, e do Método de Recrutamento Avançado (MRA), para formação rápida de times comerciais. Já ajudou na formação de mais de 15 mil profissionais, dirigiu pelo menos 700 vendedores e realizou mais de 8 mil visitas porta a porta. Atualmente, é CEO da holding Grupo Life Brasil e da Life Brasil Investimentos.



Sobre a Life Brasil Investimentos – A Life Brasil Investimentos (LBI) localiza-se na região Sul do país e, por meio de seus assessores e estrategistas financeiros, formados comercialmente pelo executivo Alberto Junior, tem o objetivo de levar o conhecimento e as melhores práticas de investimentos para os clientes interessados em ampliar seu patrimônio.