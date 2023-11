Brasilcap relança projeto de voluntariado que já beneficiou mais de 9 mil pessoas

Entre as iniciativas, Brasilcap Solidário transforma a vida de crianças e adolescentes por meio da arte e da educação



O Brasilcap Solidário, programa de voluntariado da empresa de capitalização da BB Seguros, foi relançado no dia 17 deste mês, com a retomada da parceria com a orquestra Som da Vila. Fundado em 2011, o projeto atende 70 musicistas, entre crianças e adolescentes em São João de Meriti, na Região Metropolitana, do Rio de janeiro.



Na ocasião, a idealizadora do Som da Vila, Núbia da Silva, recebeu um cheque de R$ 73,1 mil para beneficiar alunos que participam do projeto cultural, que também teve apoio na primeira fase do Brasilcap Solidário, entre 2011 e 2018. A volta da parceria foi celebrada com uma apresentação musical da orquestra infantojuvenil na sede da companhia.



“O Som da Vila já transformou muitas vidas. Nós temos alunos que hoje estão na universidade, que já tocaram na Europa. Tudo isso fruto do apoio da Brasilcap, que acreditou no projeto desde o primeiro momento”, conta a fundadora.



Durante sete anos, cerca de 46 ações de voluntariado foram organizadas pelo programa da Brasilcap, beneficiando diretamente mais de 9 mil pessoas e 34 instituições. O Brasilcap Solidário tem o foco no pilar S dos aspectos ASG (ambiental, social e de governança).



Para o presidente da Brasilcap, Nelson de Souza, o Brasilcap Solidário viabiliza a missão da companhia, que é transformar a vida das pessoas, dando oportunidade aos jovens nas áreas da educação e cultura.



“O Brasilcap Solidário nos gratifica, promovendo mudanças na vida das pessoas. Apoiar o trabalho do Som da Vila é dar oportunidade para crianças e jovens que querem aprender e fazer a diferença no lugar onde vivem”, explicou Nelson de Souza.



O Instituto da Criança, parceiro do Brasilcap Solidário desde a criação em 2011, é um gestor social que identifica e apoia projetos e instituições que promovem o desenvolvimento humano. O presidente do Instituto, Pedro Werneck, esteve presente no relançamento do projeto e falou sobre a importância de transformar vidas.



“Ao oferecer atenção a uma pessoa que precisa de algo e entender a dor dela, nós podemos oferecer uma solução. Nós podemos, sim, transformar vidas. A Brasilcap é líder, e ser líder é uma grande responsabilidade. Espero que a companhia seja cada vez mais referência em responsabilidade social”, disse Werneck.