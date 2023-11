Nova holding na Saúde Suplementar aposta em expansão nacional

Tiger já nasce gigante e com know-how dentro do segmento



Uma nova potência surge no cenário da Saúde Suplementar brasileira com a entrada em cena da Tiger, uma holding que promete revolucionar os setores de Saúde Suplementar, Seguros, Finanças e Publicidade. Unindo forças e abraçando a diversidade do país, a Tiger já conquistou espaço ao incorporar as renomadas administradoras de benefícios Mount Hermon, Classe e Compar, todas com sede em Curitiba/PR.



Nascida sob o signo da inovação, a Tiger busca não apenas consolidar sua presença, mas também alçar voos mais altos no mercado nacional. Para isso, a holding acaba de incorporar um nome de peso em sua equipe de liderança: Glaucio Fernandes, um profissional com quase três décadas de experiência no universo da Saúde Suplementar.



Com uma trajetória que abrange diversas vertentes do setor, Glaucio passou por operadoras, seguradoras, corretoras e administradoras de benefícios, construindo uma carreira sólida em áreas estratégicas como relacionamento com o cliente, retenção, pós-venda, treinamento e, notoriamente, vendas.

Glaucio iniciou sua trajetória como estagiário na Amil e escalou até a posição de Superintendente Regional da Qualicorp, e assume agora o cargo de Executivo de Expansão Nacional da Tiger. Seu perfil profissional competitivo se alinha perfeitamente às estratégias de crescimento da holding.



Ao comentar sobre sua nova missão na Tiger, Glaucio expressou entusiasmo: “Fui impactado pelo altíssimo potencial de crescimento do grupo empresarial, e quero usar toda minha experiência e energia para ajudar a consolidar este sentimento.”



Mesmo contando com as três administradoras em seu portfólio, a Tiger tem planos de crescimento. Com a chegada de Glaucio Fernandes, a intenção é ampliar ainda mais sua atuação, agregando novas empresas e talentos qualificados. A holding já adianta que tem novidades a caminho, prometendo impactar o mercado no ano de 2024, ao incorporar empresas relevantes e profissionais de destaque de todo o Brasil. O cenário da Saúde Suplementar está prestes a testemunhar uma transformação com a liderança da Tiger e a expertise de Glaucio Fernandes.