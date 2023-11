American Life e ASAS promovem campanha de vendas

A campanha de vendas do Seguro Garantia, promovida pela American Life Seguros e pela ASAS (MGA), está a todo vapor, mobilizando corretores e assessorias atuantes em todo País.



As premiações vão desde quantias em dinheiro até viagens nacionais e internacionais com direito a hospedagem e um acompanhante, com tudo pago.

Com nove meses de vigência, a ação de vendas compreende todo o volume de prêmios emitidos de 1º de setembro de 2023 até 31 de maio de 2024, independentemente do período de adesão.



“Além disso, serão concedidas premiações adicionais em dinheiro ao corretor de seguros. O valor será pago conforme produção no mês seguinte da emissão do prêmio, por meio de cartão-benefício”, explica Valmir Rodrigues, diretor da American Life.



Para aderir à campanha, basta acessar o Portal da American Life e alcançar o volume de prêmios emitidos estipulados em regulamento.



Geniomar Pereira, também diretor da companhia, lembra que os parceiros que se destacarem no período da campanha, de acordo com sua categoria, ganharão uma viagem, com acompanhante, para destino nacional ou internacional e sete dias de hospedagem pagas.





“As equipes American Life e ASAS estão junto ao corretor e à assessoria durante todo o processo, do atendimento comercial e análise de crédito até a subscrição e emissão da apólice”, enfatiza o diretor comercial da ASAS, Gabriel Prezenszky.



Mais informações e regulamento no link: https://www.alseg.com.br/americanlifenovoportal/login