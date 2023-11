Bradesco Saúde lança em São Paulo programa para obesidade e tratamento de comorbidades

Com o Hospital Israelita Albert Einstein, Meu Doutor – Obesidade oferece cuidado integral às pessoas beneficiárias – A obesidade está entre os cinco maiores riscos para a mortalidade no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Segundo a entidade, mais de um bilhão de pessoas no mundo são obesas e o número continua aumentando. Não diferente do resto do planeta, os números no Brasil também são preocupantes. O Atlas Mundial da Obesidade de 2023, publicado pela Federação Mundial de Obesidade (World Obesity Federation), apresenta a projeção de que 41% dos brasileiros adultos serão considerados obesos até 2035.



Visando a qualidade de vida e o bem-estar de pessoas obesas, a Bradesco Saúde, com o Hospital Israelita Albert Einstein – localizado na capital paulista –, lança o programa Meu Doutor – Obesidade. A nova linha de cuidado conta com uma equipe multiprofissional composta por enfermeiros, endocrinologistas, cirurgiões, cardiologistas, nutricionistas, psicólogos e psiquiatra. Com consultas e orientações individualizadas, o Meu Doutor – Obesidade oferece às pessoas beneficiárias assistência clínica e cirúrgica, com avaliação, em uma primeira etapa, para definir a jornada de cuidado dentro do programa.



“O paciente receberá um plano de cuidado elaborado individualmente, considerando fatores de risco e comorbidades. O Meu Doutor – Obesidade oferece atendimento personalizado, visando o cuidado integral de cada beneficiário. De acordo com a evolução de cada quadro, a jornada será reavaliada para atender o segurado com qualidade e presteza, permanecendo em constante acompanhamento”, comenta Carlos Marinelli, diretor-geral da Bradesco Saúde.



Uma vez integrado ao Centro de Prevenção e Tratamento da Obesidade Einstein, o paciente será acompanhado pela equipe multidisciplinar em todas as fases. “A obesidade vem acompanhada, muitas vezes, de outras doenças, como diabetes tipo 2 e hipertensão, aumentando o risco para problemas cardiovasculares e até quadros de depressão e ansiedade. Por isso contamos com uma equipe de saúde robusta e abrangente para atender as necessidades de cada segurado” explica Marinelli.

Comportamento pós-pandemia

A pandemia do Covid-19 trouxe consequências para os quadros de obesidade no país, que tiveram aumento em todas as faixas etárias da população, principalmente entre as pessoas mais jovens. Levantamento do Covitel 2023 (Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia), realizado pela Vital Strategies e pela Universidade Federal de Pelotas (RS), revelou que o índice de obesidade cresceu 90% entre pessoas de 18 a 24 anos, saltando de 9% para 17,1% no intervalo de um ano.



Ainda de acordo com o estudo, as pessoas jovens apresentam alto nível de sedentarismo: 36,9% praticam menos de 150 minutos de atividades semanais, quantidade mínima recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Em compensação, lideram o tempo de tela, com 76,1% utilizando dispositivos eletrônicos por mais de três horas por dia. O aumento da obesidade impacta o sistema de saúde como um todo, principalmente porque ela eleva o risco para outras doenças, como diabetes e câncer. Por isso, cada vez mais, o comportamento voltado à prevenção e a adoção de hábitos saudáveis – com uma rotina de atividades físicas e dieta equilibrada – são tão importantes para se alcançar uma vida longeva com qualidade.

Os critérios de atendimento para os pacientes dentro do programa Meu Doutor – Obesidade são definidos seguindo recomendações das sociedades e Diretrizes de Utilização da ANS. As pessoas beneficiárias que quiserem agendar uma consulta no programa podem solicitar marcação pelo telefone (11) 2151-8709 ou via agendamento online do Programa Meu Doutor no site:

